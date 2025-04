La fragua que no se apaga

Siete puñaladas le dieron. Siete, como los Dolores de Nuestra Señora del Patrocinio, como los siete pecados que sólo la muerte y la resurrección del Salvador vienen a purgar. Siete le dieron, a traición, a aquel gitano de la Cava. Por celos. En mala hora ... cruzó ese puente de barcas que el otro gitano que lleva su cara atraviesa cada Viernes Santo. Iba a ver a su hermana bastarda, en secreto, por protegerla y no ponerla en mal lugar. Ay gitano, Cachorro, ¿por qué dejaste Triana? ¿Por qué aquel día de cielos negros decidiste ir a Sevilla y dejar la fragua, el huerto y los corrales de las tierras tranquilas del camino de Castilla?

¿Intuías quizás ya en tu corazón que la vida eterna te esperaba? ¿Que esa sería tu dulce venganza contra los que te oprimían y maltrataban, gitano?

Desde Utrera quiso Dios que llegara un joven artista para presenciar tu asesinato. Y de las gubias de sus manos nació el Cristo, mientras tu boca exhalaba el último suspiro. Así se quedó tu mirada clavada en la madera, tus ojos perdidos en las cuencas indefensas, los labios rotos de sed.

Cachorro, gitano, que en Roma no verán tu muerte, sino el amor de tu expiración para hacer justicia de aquella tarde aciaga. La hora nona en la que el Hijo de Dios murió en la cruz, traspasado por una lanza emponzoñada, porque un ciudadano del imperio prefirió lavarse las manos.

Ay, Cachorro, Cristo crucificado. No quieran tus ojos bajar a los nuestros, que es tanto el dolor y el sufrimiento que ya más no puedes abarcar. Quédate así, no te esfuerces. Muere tranquilo, que tu sacrificio no será en vano. El tercer día está cerca, y será una mañana de luz y cielos claros, en la que a tu vera el gitano volverá a transitar por los corrales de Triana y a cruzar el puente de barcas para vivir en la Gloria de Dios resucitado.

Respira, gitano, que el Cristo expirante también murió por ti, que te esperan en la otra orilla, del Guadalquivir primero, y del Tíber después, para decirle al orbe que el Cachorro vive, a través de los siglos, y para toda la eternidad. A pesar de las siete puñaladas clavadas en su pecho, la fragua sigue encendida en la Semana Santa de Sevilla.

Por Antonio Cattoni El color: azul antiguo

Viernes de viejos terciopelos, jornada inveterada y siempre nueva. Histórica e historicista. Viernes de muerte detenida en la boca del Cachorro: postigo por el que escapan los dioses y los hombres. Viernes de voces en la capilla carretera, cuando la cofradía se ha marchado y Burgos aún permanece conversando con María Galiana. Dejamos el azul para la vuelta, para el arrabal de calles rectas. Nos vamos al jolgorio antiguo de la O, cuyos costaleros, gente de los tejares, aún tienen legañas: están recién llegados de un corral del Turruñuelo. En San Buenaventura, un enjambre de chiquillos nazarenos espera en el patio a que formen los tramos, mientras el humo de los pabilos se recorta en el manto de la Soledad. Será azul antiguo en Montserrat de castillos y leones, cruces calatravas y flores de lis. La Mortaja se entregará al compás de su convento y los hombres a la luz de la memoria, mientras la radio susurra en una habitación cualquiera de Sevilla.

Paso de misterio de la hermandad de La Carretería Raúl Doblado

Por José Antonio Rodríguez La cuadrilla: la experiencia de La Carretería

Con la llegada de Juan José Cobos al frente del martillo hace 15 años, la Carretería ha logrado forjar una cuadrilla sólida y con experiencia. La no obligatoriedad a ser hermano para formar parte de ella la hace enriquecerse de costaleros forjados en otras hermandades pero que han logrado hacer un equipo que congenia con el espíritu y los retos a los que se enfrenta su paso de misterio, como la dificultosa salida. Labor que, además, se hace mientras se echa el cuerpo a tierra. Tampoco son fáciles aquellas calles del recorrido donde la caída va hacia dentro, como Sierpes o Santander. Sin embargo, su cuadrilla demuestra solvencia en la compleja jornada. Los sones clásicos de Cigarreras también lo convierten en uno de los sonidos más hermosos cuando la Semana Santa va llegando a su ocaso.

Por Pepe Trashorras La marcha: 'Virgen de la O'

El patrimonio musical de la hermandad de la O es más que interesante. Gómez de Arriba, Abel Moreno, Pedro Morales o Espinosa de los Monteros son algunos de los autores que lo pueblan. Sin embargo, la marcha más antigua dedicada a la dolorosa de Castillo Lastrucci pasa algo desapercibida, quizá por ser de un carácter más solemne, lo que hace que suene muy poco. Sin embargo, este año será posible escuchar 'Virgen de la O', compuesta por José Gardey embargo 1960, y deleitarse con ella en la misma calle Castilla, nada menos que tras las andas del Cachorro, con un repertorio de muchos quilates a cargo de la banda de La Puebla, que ha grabado este año la marcha en su último trabajo. Los sones de Gardey ya estuvieron presentes el pasado mes de diciembre cuando el Cristo de la Expiración se presentó ante la parroquia de la O, consiguiendo la nueva vida que tan rotunda obra merece en nuestras cofradías.

Por Fran Piñero La voz: la familia Ariza

La familia Ariza manda en los pasos de la hermandad de La O Juan Flores

Noventa años lleva vinculado el apellido Ariza a la hermandad de la O, casi un siglo y cinco generaciones diferentes pero la misma destreza y forma de mandar a los pasos desde la seriedad y la tradición. En 2012 se estrenó con el martillo Javier Fernández Ariza, eslabón de una cadena familiar que inició Rafael Ariza Aguirre, en el caso concreto de la O, en 1935, y por la que han pasado ilustres capataces como José Ariza Mancera, los hermanos Rafael y José Ariza Sánchez o los que actualmente llevan el peso de la profesión: Rafael, Ramón y Pedro Ariza Moreno. El legado que ha dejado esta saga, muy especialmente en la calle Castilla, ha sido tal que en 2019 el Ayuntamiento de Sevilla acordó rotular con su nombre el pasaje que conecta con Alfarería, muy cerca de dónde se encontraba su casa familiar décadas atrás, y prácticamente en frente de la parroquia. De hecho, fue la propia Junta de Gobierno la que elevó la petición. No en vano, el primer llamador que tocaron en su vida tanto el miembro más joven como su tío y su abuelo Rafael fue el de uno de estos pasos del Viernes Santo sevillano.

Por José Gómez Palas La primera vez: Montserrat por el Postigo 52 años después

En una jornada de recorridos casi inalterables, Montserrat protagoniza una significativa variación en su itinerario de vuelta. En lugar de girar a la izquierda a la salida de la Catedral, el cortejo buscará la calle Castelar por el entorno del Postigo. Ha hecho falta una prueba real con la parihuela del paso de misterio para verificar que las andas del Cristo de la Conversión cabían bajo el Arco, aunque no será la primera vez que la cofradía transite por el Postigo. Existe un precedente. Fue en 1973, el año en que no salió la hermandad del Cachorro por el incendio que redujo a cenizas a la Virgen del Patrocinio y que obligó a restaurar al Crucificado. Montserrat, que hasta entonces retornaba a su templo cruzando la Carrera Oficial a la altura de la Plaza Nueva, ocupó ese año el puesto del Cachorro. Al haber adelantado su puesto en la jornada, los de Montserrat se vieron obligados a regresar excepcionalmente por el Postigo. Los programas de mano constatan que en 1974 la cofradía, primera ese día en la nómina, también optó por regresar por el Postigo, pero no salió a causa de la lluvia.

Por Mario Daza Lo que perdimos: La Piedad de Santa Marina

El incendio de 1936 en la iglesia de Santa Marina obligó a la hermandad de la Mortaja a trasladarse al antiguo convento de la Paz en la calle Bustos Tavera, cerrado hasta entonces y que permutó oficialmente por su capilla de San Luis en la década de los 60 del siglo pasado. La corporación dejaba así atrás aquellos años en los que fue conocida como 'La Macarena chica', pues, además de su estación de penitencia, celebraba cada mes de septiembre la fiesta de los Dolores con una velada en la que se instalaban puestos ambulantes, tómbolas y se celebraban conciertos a los que acudían los vecinos del barrio. Aquella estética es hoy un recuerdo que se mantiene vivo en el espíritu fraternal que se repite con frecuencia en el coqueto patio de su actual sede canónica.

Paso de la hermandad de La Mortaja M. J. López Olmedo

Por Francisco J. López de Paz Sombras: las vueltas de tornillo de La Mortaja

El misterio de la calle Bustos Tavera puede que sea con el de la Quinta Angustia, la Carretería y los del Valle de los más logrados de Sevilla. El cortejo de la Mortaja está como sacado de otro siglo. Quien haya podido ver su salida de la desde el interior del compás del ex convento de la Paz probablemente pueda estar viviendo lo que cualquier persona en el siglo XVII o XVIII. No era el caso de la Mortaja que hasta después de la guerra era en Santa Marina una hermandad de corte popular. Pero da lo mismo. El ambiente, el ciprés y el silencio son una máquina del tiempo. El paso avanza con un compás abierto que potencia mucho más cada uno de los elementos además de las figuras que componen la piña del arte alrededor de la Piedad y del Cristo Descendido. Lo único que altera esa vuelta al pasado es cuando el paso da una vuelta al estilo de los tornillos. Lenta, interminable, de rosca. Con lo bonito que es ver a un paso gatear...

Por Javier Comas La estampa: la luz sobre el palio de Loreto

Palio de la Virgen de Loreto de la hermandad de San Isidoro J. J. Úbeda

Solo serán pocos minutos, pero los suficientes para disfrutar de la magnificencia de uno de los grandes palios de la Semana Santa de Sevilla bañado por el sol languideciente del Viernes Santo tarde. El palio de San Isidoro, que ya luce totalmente restaurado, condensa todo lo mejor de una celebración labrada por el paso de los siglos. El tiempo, si Dios quiere, nos debe regalar esta vez la oportunidad de disfrutar del paso de la Virgen de Loreto por la Costanilla, ese pequeño puerto elevado de una ciudad que se levantó alrededor de sus collaciones emblemáticas y que permanece impertérrito en momentos como este. Cuando baje la cuesta volverá a asomarse ese pequeño reflejo de luz que hará más brillante la 'Domus Aurea' de nuestras cofradías.

Por José Manuel de la Linde Luces: el mandato de Aldea

José Luis Aldea es el hermano mayor del Cachorro que tendrá que llevará a Roma al crucificado. Su experiencia profesional y su formación como pianista le han servido sin duda para canalizar y armonizar los anhelos de sus hermanos en respuesta a la petición de la Iglesia. El Cristo será trasladado desde Triana por carretera en un transporte especializado para obras de arte, dentro de una caja, sin cruz y sobre una especie de molde de espuma que evitará cualquier movimiento. En su traslado realizará dos paradas técnicas en Barcelona y en Génova antes de llegar a la capital italiana, donde recibirá culto en la basílica de San Pedro antes de participar en la procesión que partirá de los aledaños del Coliseo. El maestro Aldea pasará a la historia de su corporación como el hermano mayor que hizo posible esta solemne procesión del jubileo en Roma y la procesión magna con la que se puso fin al Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular el pasado mes de diciembre.

Por Julio Mayo La historia: Soledad del Caño Quebrado

La Soledad de San Buenaventura encuentra su antecedente histórico en la antigua hermandad que daba culto a la cruz de Caño Quebrado, fundada precisamente en el comedio del siglo XVII. Aquella hermandad, que veneraba la Santa Cruz, tuvo que dar su consentimiento para que la Amargura pudiera asentarse en una de las capillas de la iglesia de San Juan, en 1724. Data las primeras reglas de la Soledad de 1847, fecha en la que la primitiva hermandad letífica se transforma en cofradía penitencial, señalando ya la salida procesional el Viernes Santo. Cuatro años después, en 1851, se estableció en el templo de San Buenaventura, aunque no realizó su primera salida procesional hasta la tarde del Viernes Santo de 1852. Inicialmente pretendieron sus cofrades hacerse con una dolorosa de un convento desamortizado de franciscanos. Tras la negativa, la hermandad encargó a Gabriel de Astorga la autoría de la Soledad, que encarna a María al pie de la cruz.