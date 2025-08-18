Las fiestas de San Bartolomé en Umbrete

A lo largo del mes de agosto, se suceden las fiestas en los pueblos de la provincia de Sevilla como por ejemplo, en honor a la Virgen de las Nieves, a la Asunción o en esta semana, las dedicadas a San Bartolomé en Umbrete, patrón ... de la localidad junto a la Virgen del Consuelo. Durante el año, las imágenes son veneradas en una capilla del municipio pero cuando llegan los cultos, se trasladan a la parroquia, la conocida como 'catedral' del Aljarafe.

Destaca en la procesión que se celebra el 24 de agosto, el día del patrón, la imagen de San Bartolomé es del siglo XVIII y procesiona bajo un templete de madera tallas realizado en 1893. Casi detrás y a pocos metros, va el paso de la Virgen del Consuelo, una talla que se remonta al siglo XVI pero que tuvo modificaciones por la moda barroca dos centurias después. La patrona suele lucir un manto rojo de terciopelo y el Niño Jesús va en su mano izquierda con una túnica blanca bordada.

El cortejo sale en torno a las nueve de la noche y cabe recordar que hay documentos que señalan que Umbrete tiene como patrón a San Bartolomé desde el 'Siglo de la luces' después de que intercediera en una epidemia que afectó al municipio.

Además de la procesión y del triduo que se celebra los días anteriores en la parroquia de la Consolación, también hay todas las noches toros de fuego para niños, jóvenes y adultos, fuegos artificiales y numerosas actividades que se preparar desde el Ayuntamiento. Por otro lado, hay otra fiesta en el agosto umbreteño como es el 'Día del Señor', unas jornadas antes de la festividad de San Bartolomé donde sale el Santísimo Sacramento por la localidad, convirtiéndose en otro Corpus Christi que sale en la provincia durante el verano.

Virgen del Consuelo de Umbrete banda de carrión de los céspedes

Otros que procesionan en julio y agosto son el de Villanueva del Ariscal donde salen hasta 7 pasos y el de Salteras, en el que sale la custodia, la Virgen de la Oliva, patrona del municipio aljarafeño, y el Niño Jesús, siendo otra cita procesional agosteña a la que se puede acudir para disfrutar con los vecinos de los pueblos de los días grandes de su localidad.