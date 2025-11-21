Suscríbete a
Entrevista

Fernando Fernández Cabezuelo, candidato de la Macarena: «Cuatro personas mayores cercanas a mí se han ido sin poder despedirse de la Virgen»

El candidato a hermano mayor de la corporación de la Madrugada asegura haber vivido su año más doloroso como macareno y aboga por recuperar la cercanía «devolviendo la hermandad a los hermanos»

Así es el programa electoral de Fernando Fernández Cabezuelo para la hermandad de la Macarena

Fernando Fernández Cabezuelo, en la casa de ABC
Fernando Fernández Cabezuelo (Sevilla, 1964) oficializó su candidatura a hermano mayor de la Macarena el pasado mes de julio, días antes del cabildo para decidir la restauración de la Virgen de la Esperanza. Sin embargo, asegura llevar trabajando en la misma más de año ... y medio. Este macareno de cuna, que fue costalero del palio y miembro de junta durante ocho años (de 2009 a 2017), presenta su proyecto a ABC y valora la situación actual de la hermandad en los días previos al cabildo de elecciones del 30 de noviembre.

