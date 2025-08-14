El extraordinario besamanos de la Virgen del Buen Fin de la Lanzada

El presbiterio de la iglesia de San Martín es un monumento a la Virgen María en la fiesta de su Asunción a los cielos, con la Inmaculada y la Divina Enfermera a un lado, y la Virgen del Buen Fin, de la Lanzada, en solitario, frente al altar mayor. Es uno de los primeros grandes proyectos de la nueva junta de gobierno de la corporación, poner el valor la fe y devoción de sus titulares.

La hermandad apuesta por la excelencia, por un montaje que, a pesar de estar en época veraniega, con unas temperaturas tan altas durante tantos días consecutivos, sin apenas descanso, han querido dotar a la dolorosa del Buen Fin con las mejores galas.

La Virgen del Buen Fin lleva el manto de salida de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso del Gran Poder, una pieza bordada en 1904 por Juan Manuel Rodríguez Ojeda, al igual que todo el conjunto de bordados del palio realizado para la dolorosa del Gran Poder. Para la creación, uno de los grandes innovadores de la Semana Santa de Sevilla, bordó las citadas piezas en oro sobre terciopelo granate, cuya inspiración le surgió en un frontal de altar de la parroquia de Santa Ana de Triana.

El retablo mayor se presenta cubierto, coronado en lo más alto por una corona real. En el centro, el trono de la Virgen, precedido por una escalinata que desciende hasta la dolorosa, flanqueada por dos ángeles ceriferarios.

Advocación de la Virgen del Buen Fin

El origen de esta advocación se remonta al siglo IV en Salperwick, una localidad situada en la actual región de Calais (Francia), que en aquella época pertenecía a Flandes. Allí se erigió un santuario en honor de la Virgen María bajo la advocación de Notre Dame du Bonne Fin.

A pesar de que el santuario fue destruido en el siglo VI por las invasiones normandas, la devoción a Santa María del Buen Fin perduró en la zona durante siglos. Ya en el siglo XVI se levantó un nuevo santuario en Salperwick que aún se conserva, y desde allí la devoción se extendió por Calais, Normandía y Flandes, donde llegaron a construirse diversas iglesias, ermitas y santuarios dedicados a la Señora del Buen Fin. Posteriormente, la advocación se difundió también por España y el continente americano, especialmente en México y Argentina.

Aunque en la actualidad esta advocación se interpreta comúnmente como la mediación de la Virgen María para conceder a quienes a Ella se encomiendan un «buen fin» en la vida terrenal y la consecución de la salvación eterna, este no es su sentido original. En realidad, el nombre de «Buen Fin» hace referencia al culmen de la vida terrenal de la Virgen María, que tuvo como glorioso desenlace su Asunción en cuerpo y alma a los Cielos.

Por esta razón, la festividad del Buen Fin de la Virgen se celebra tradicionalmente el 15 de agosto, coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de la Virgen. Esta fecha marca también la celebración principal en su santuario de Salperwick, el lugar más antiguo de su veneración, y es igualmente conmemorada en otros enclaves de antigua devoción.

En el año 1642, en el sevillano barrio de la Feria, existía una hermandad de gloria bajo esta advocación que decidió fusionarse con la cofradía penitencial de Guía y Lanzada, fundada en 1595. De esa unión nació la actual hermandad de la Sagrada Lanzada y Nuestra Señora del Buen Fin, cuya primera sede canónica fue el convento de San Basilio en Sevilla, manteniéndose viva hasta nuestros días.

Horario, actos y culto

El culto está abierto el día 14, de 11 a 13 horas y de 18 hasta pasada la medianoche. A las 21 horas, dará inicio una eucaristía, dando paso a una meditación que correrá a cargo de Juan Mera, acto en el que intervendrá el cuarteto de viento de la banda de la Paz de Málaga, la formación que pondrá música a la Virgen del Buen Fin el próximo Miércoles Santo.

Seguidamente, y de acuerdo con el programa de actos, a las 22:45 horas la agrupación musical María Santísima del Rocío realizará un pasacalles desde la Catedral de Sevilla hasta la iglesia de San Martín.

En esta misma jornada se presentará la salve dedicada a la Virgen del Buen Fin, con letra de Juan Mera y música de Manuel J. Navarro. A medianoche, tras el repique de campanas, comenzará el besamanos, que continuará en la mañana del 15 de agosto, aproximadamente desde las 9:30 hasta las 13:30 horas.

Desayuno solidario

Por otra parte, durante la mañana del 15 de agosto, desde las 9:00 horas y hasta la finalización del besamanos, la hermandad ha organizado un desayuno solidario cuyos beneficios se destinarán a la bolsa de caridad de la corporación. El acceso se realizará por la calle Divina Enfermera.

Más temas:

Semana Santa de Sevilla