Susto en la calle Relator al paso de la Macarena por la explosión de un registro eléctrico que provocó un pequeño conato de carreras en la Madrugada de Sevilla

Momentos de incertidumbre en la Madrugada de Sevilla. El asunto no ha ido a mayores pero, debido a una explosión de un registro eléctrico en la calle Relator, se ha producido un pequeño conato de carreras. Rápidamente, la situación ha quedado controlada al darse cuenta las personas que, realmente, no había pasado nada grave.

Asimismo, Emergencias ha informado de lo sucedido y, aunque ha explicado que hay un herido leve, asegura que la situación está controlada y no reviste gravedad.

En concreto, el comunicado es el siguiente: «A las 02:50 horas en la calle Relator, 26 se ha producido una deflagración en un registro eléctrico de suelo por acumulación de gases tras la combustión de cableado. Una persona ha resultado herida leve. Efectivos de emergencias están en el lugar, la situación está controlada y no reviste gravedad».

Desde las autoridades, se insiste en que no se corra para no provocar situaciones más peligrosas, así como que no se le dé cobertura a bulos.

Algunos testigos han explicado a ABC que han pasado un mal rato: «Afortunadamente, se ha quedado en un susto pero, cuando ves que corre mucha gente hacia ti piensas que está pasando algo grave. Ha sido sólo un momento, pero el cuerpo se me ha cortado, a pesar de que rápidamente nos han explicado que se debía a una explosión de un cuadro eléctrico».

Otro de los afectados comentaba a este periódico que «ahora, a toro pasado, ves que no ha pasado nada, pero en ese momento no sabes muy bien cómo actuar. Mi mujer y yo estábamos un poco en alto y nos hemos quedado parados, pero la verdad es que nos hemos mirado por si empezábamos a correr o no».