Las excelentes marchas dedicadas a la Esperanza Macarena que apenas suenan tras la Virgen

No hay una imagen de la Virgen que tenga tantas marchas dedicadas como la Esperanza Macarena. El icono devocional mundial que constituye la dolorosa de San Gil lleva más de un siglo siendo la fuente de inspiración de los compositores más destacados de cada ... momento, llegando a las últimas décadas con un patrimonio musical muy difícil de alcanzar y con varios estrenos cada año.

Como es lógico, tal volumen de obras musicales es muy desigual, y harían falta varias estaciones de penitencia -aunque la de la Macarena no sea precisamente corta- para poder dar cabida a todas. El repertorio de la hermandad, por el contrario, no es demasiado extenso, que alterna marchas propias con clásicos del género. Dentro de esta dualidad, el paso de palio cuenta con un primer grupo de marchas muy característico, que suena mucho a lo largo del recorrido y que todo el mundo relaciona de inmediato a la Virgen.

En este saco entran obras de muchos quilates como 'Pasa la Virgen Macarena', 'Coronación de la Macarena' y 'Esperanza Macarena', obras cumbre de los tres Pedros (Gámez Laserna, Braña y Morales, respectivamente); acompañadas de otras como 'Macarena', de Abel Moreno, '¡¡¡Macarena!!!', de Emilio Cebrián, 'Aniversario Macareno', de José Velázquez, o la más reciente 'Como Tú, ninguna', de David Hurtado. Aparte, hay muchas otras piezas dedicadas a la Virgen de la Esperanza que suenan con asiduidad en el recorrido de la cofradía, algunas más memorables y otras no tanto.

Sin embargo, aunque entre el maremágnum de partituras con las que cuenta la hermandad, hay muchas que se han quedado por el camino y ya no suenan -o lo han hecho en ocasiones muy puntuales- en la Madrugada o en las salidas extraordinarias de la Macarena. Algunas atesoran ya más de cien años de historia y son de las primeras obras que sonaron tras la imagen, cuando el carácter de la música que la acompañaba era mucho más fúnebre y solemne.

Farfán, Albero o De la Vega

Así, surgen no una, sino dos marchas firmadas por Manuel López Farfán con el mismo destinatario: 'Esperanza' (1899), y 'Spes Nostra' (1904). Son, respectivamente, la segunda y la tercera marcha del genio de San Bernardo, ambas son de un gusto exquisito y ninguna de las dos suena actualmente tras la Macarena, pese a que sí lo hacen tras otros pasos de palio de la Semana Santa hispalense.

Otra obra posterior, pero también muy interesante y peculiar, es 'Esperanza Macarena', compuesta por el valenciano Juan Vicente Mas Quiles en 1948 y que aportaría una gran personalidad y majestuosidad si volviera a interpretarse tras el palio de San Gil en las angostas calles del Casco Antiguo.

El maestro José Albero Francés también es autor de varias obras para la hermandad de la Macarena. Si bien su marcha 'Rosario Macareno' (2003), tan peculiar y con ese trío tan inconfundible, es una de las más destacadas, por no decir la que más, de la titular letífica de la corporación, aunque suena bastante poco, la que compuso muchos años antes para la Virgen de la Esperanza, 'Virgencita Macarena' (1975) también es digna de incluirse en la cruceta de la banda del Carmen de Salteras para la Madrugada del Viernes Santo, de la que hace mucho que desapareció.

Con la llegada del nuevo siglo, vieron la luz una cascada de nuevas composiciones. Algunas como 'La Virgen de Sevilla' o 'Madrugá Macarena' han logrado meterse en el repertorio habitual de la cofradía, mientras que otras muy destacadas se han perdido entre obras más modestas, que la banda dejó de montar por igual. Ocurrió, por ejemplo, con 'Pasión por Macarena' (2006), del recordado José de la Vega, cuyos rasgos más característicos posee; o 'Esperanza nuestra, Macarena' (2009), de José Manuel Bernal, quien fuera director de la Oliva de Salteras. Sea como fuere, las posibilidades musicales son muy amplias; sólo queda que la hermandad de la Macarena decida lanzarse hacia la excelencia.