Suscríbete a
+Pasión

Música procesional

Las excelentes marchas dedicadas a la Esperanza Macarena que apenas suenan tras la Virgen

La imagen con más composiciones en su patrimonio musical tiene varias obras que son banda sonora indiscutible de la Madrugada, pero otras de similar valor y gran personalidad no se interpretan

La Macarena de vuelta por su barrio en la mañana del Viernes Santo
La Macarena de vuelta por su barrio en la mañana del Viernes Santo EP
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No hay una imagen de la Virgen que tenga tantas marchas dedicadas como la Esperanza Macarena. El icono devocional mundial que constituye la dolorosa de San Gil lleva más de un siglo siendo la fuente de inspiración de los compositores más destacados de cada ... momento, llegando a las últimas décadas con un patrimonio musical muy difícil de alcanzar y con varios estrenos cada año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app