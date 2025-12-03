La Exaltación realizará labores de conservación en el retablo de la capilla sacramental de Santa Catalina

La hermandad de la Exaltación restaurará una de las grandes joyas de la iglesia de Santa Catalina: la capilla sacramental del templo, que pertenece a la corporación del Jueves Santo. Los trabajos estarán centrados en el retablo mayor de dicho espacio que se encuentra ... en la nave del evangelio de Santa Catalina, junto a la cabecera del templo. Se trata, sin duda, de uno de los grandes exponentes del Barroco sevillano y andaluz, y llama poderosamente la atención en medio de la arquitectura gótico-mudéjar predominante en la iglesia.

La Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura ha dado el visto bueno al proyecto de conservación del retablo de esta capilla obra de Leonardo de Figueroa. El proyecto está redactado por el restaurador José Luis García González, al igual que el de una pareja de vitrinas de Santa Catalina, por lo que los trabajos podrán dar comienzo cuando la hermandad lo estime oportuno, en fechas próximas.

Precisamente la hermandad de los Caballos ha celebrado en la jornada de este martes un cabildo de elecciones en el que ha salido elegida la lista encabezada por el único candidato, Pedro Avendaño Rodríguez, hasta ahora teniente de hermano mayor. Su candidatura, continuista con la junta de gobierno saliente, llevaba en su programa la continuación y culminación de ciertos proyectos, así como la realización de otras actuaciones previstas como la conservación de esta joya arquitectónica de la iglesia de la calle Alhóndiga.

Los trabajos serán de conservación y mantenimiento, con objeto de no tener que acometer una restauración integral en el futuro

La hermandad prevé firmar un convenio de colaboración con una empresa especializada en restauración para el mantenimiento de este espacio. Dicha empresa, junto a la mayordomía, será la que gestione las subvenciones disponibles y coordine los trabajos de mantenimiento. Además, la junta de gobierno reservará una partida presupuestaria para estas tareas conservativas, evitando de esta manera tener que acometer en el futuro una restauración integral de la capilla provocada por la falta de mantenimiento. Las labores, por tanto, no serán de carácter urgente ni integrales, sino de carácter conservativo.

Inmaculada Concepción que preside la capilla sacramental José C. Casquet/Hermandad

Esta intervención llega unos años después de la restauración realizada por el conservador Pedro Manzano sobre la imagen que preside el altar mayor de la capilla, una valiosa talla de la Inmaculada Concepción de tamaño académico obra del imaginero Benito Hita y Castillo fechada en 1756. La intervención, llevada a cabo a lo largo de 2023 y sufragada con una subvención de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, devolvió a la Virgen su policromía original, que se encontraba muy oscurecida por el paso del tiempo, e hizo que el rico y detallado estofado de sus ropas recuperase su color.

Tres siglos de horror vacui

Proyectada por el arquitecto Leonardo de Figueroa, autor de la iglesia de San Luis de los Franceses, en la primera mitad del siglo XVIII. Además de ser una excepcional muestra del arte barroco, constituye uno de los ejemplos más claros del horror vacui en la ciudad de Sevilla, con una gran concentración armónica de tallas, pinturas, yeserías, canterías y dorados en el reducido espacio de la capilla.

La hermandad sacramental de Santa Catalina solicitó en 1721 al Ayuntamiento la cesión de un terreno adyacente a la cabecera del templo parroquial de Santa Catalina para la construcción de la actual capilla, más grande que la anterior, actual capilla de la Virgen del Rosario. Las obras dieron comienzo ese mismo año tras la rápida concesión municipal. Figueroa dirigió los trabajos auxiliado por sus hijos Matías y Ambrosio. Estos se prolongaron hasta 1736, seis años después de la muerte del arquitecto. Por tal motivo, intervinieron también en su construcción el albañil Juan Serrano y los canteros Fernando Jordán y Miguel Quintana, que realizaron el pavimento y el zócalo de jaspes rojos y negros, respectivamente. Tras la fusión de la sacramental con los Caballos en 1964, este, como muchos otros bienes, pasaron a formar parte de su patrimonio.

La última restauración de la capilla, realizada en profundidad, tuvo lugar entre 1995 y 1997, antes del cierre de Santa Catalina. Se contó con la colaboración de la Fundación Argentaria y la Consejería de Cultura. La intervención fue supervisada por Alfredo José Morales, ayudado por los arquitectos Ramón Romero y Carmen Ortiz en las actuaciones arquitectónicas y D. Juan Aguilar Gutiérrez en la restauración de los bienes muebles. En 2021 se celebró el tercer centenario del comienzo de su construcción con un amplio programa de actos conmemorativos.