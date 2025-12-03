Suscríbete a
Patrimonio

La Exaltación realizará labores de conservación en el retablo de la capilla sacramental de Santa Catalina

La Comisión Provincial de Patrimonio ha dado luz verde a los trabajos sobre esta joya del arte barroco andaluz obra de Leonardo de Figueroa en el siglo XVIII

Retablo mayor de la capilla sacramental de Santa Catalina Raúl Doblado
Pepe Trashorras

La hermandad de la Exaltación restaurará una de las grandes joyas de la iglesia de Santa Catalina: la capilla sacramental del templo, que pertenece a la corporación del Jueves Santo. Los trabajos estarán centrados en el retablo mayor de dicho espacio que se encuentra ... en la nave del evangelio de Santa Catalina, junto a la cabecera del templo. Se trata, sin duda, de uno de los grandes exponentes del Barroco sevillano y andaluz, y llama poderosamente la atención en medio de la arquitectura gótico-mudéjar predominante en la iglesia.

