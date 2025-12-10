Así ha sido la evolución de la Macarena en el último siglo

La Macarena ha recuperado la juventud tras la restauración acometida por Pedro Manzano. El experto en Conservación y Restauración de Obras de Arte natural de San Fernando ha devuelto a la Virgen de la Esperanza el aspecto que presentaba hace mucho tiempo ... a la vez que ha solucionado los problemas que presentaba la talla tras décadas sin actuarse sobre los mismos y muy especialmente después de la fallida intervención de Arquillo, que desvirtuó seriamente la fisonomía de la imagen.

Como han podido comprobar los miles de sevillanos y foráneos que desde primera hora del lunes se han acercado a la basílica de la Macarena, la Virgen vuelve a ser la de siempre, sin la suciedad, las oscuridades ni el brillo de los barnices que en los últimos tiempos lastraban la contemplación de su policromía y afectaban negativamente a su expresión. Una expresión que, sin embargo, se ha mantenido casi inalterable, o al menos sumamente reconocible, durante las décadas y siglos —exceptuando la experiencia de junio—, lo que ha contribuido a que el rostro de la Macarena se convierta en uno de los iconos más universales de la religiosidad popular.

Así lo refrenda Gabriel Ferreras, historiador del arte y experto en técnicas de conservación del patrimonio que trabajó hasta su jubilación en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Ferreras, acerca de los pocos cambios que ha sufrido la fisonomía de la Virgen de la Esperanza en comparación con otras muchas tallas que sí que han ido evolucionando más de acuerdo a las modas o gustos de cada época, apunta que la imagen que hoy conservamos es prácticamente la misma de la que debieron conocer los sevillanos de finales del XVII. Apunta que, por rasgos comunes con obras salida de su gubia, podría ser obra de Juan de Mesa posteriormente modificada en la época de Pedro Roldán, aunque por el momento el origen de la Macarena sigue siendo una incógnita en torno a la cual hay muchas teorías.

La Macarena más atemporal Imágenes de la Virgen a principios de siglo, tras la muerte de Joselito en 1920 y en el año de su coronación en 1964 ABC

Sin embargo, desde las primeras fotografías que existen de la Virgen, en el cambio del siglo XIX al XX, hasta la actualidad —algo que se acentúa tras la reciente restauración—, la imagen es prácticamente la misma. Antes de eso, la imagen había experimentado una intervención de Emilio Pizarro en 1881 para «arreglar el cuerpo de la Virgen, hacerle el maniquí y brazos, colocar nuevas pestañas, ajustar las lágrimas y restaurar algunos desperfectos del rostro», según recoge el archivo de la hermandad. Unas lágrimas que habían sido introducidas, como los ojos de cristal, en el último tercio del XVIII, cuando se impuso la corriente de la naturalidad frente a las imágenes que tenían estos elementos pintados.

Rodríguez Ojeda cambió radicalmente la visión de la imagen con su atavío por medio de una revolución estética

Desde finales del XIX, Juan Manuel Rodríguez Ojeda se encontraba acometiendo la revolución estética de la hermandad, que poco después se extendería a toda la Semana Santa de Sevilla. Precisamente, Gabriel Ferreras incide en ese aspecto como uno de los fundamentales cambios experimentados por la dolorosa: «El 50% de una imagen de candelero es cómo la visten, y el cambio de Juan Manuel, que empieza a vestir a la Virgen muy joven, es radical». Rodríguez Ojeda introdujo el color verde en 1900, dejando el negro imperante hasta entonces, los dibujos asimétricos y tantas otras novedades que cambiaron por completo tanto la cofradía como la visión de la dolorosa con su nueva forma de ataviarla.

Cada vestidor que ha tenido la Macarena ha ido dejando su impronta en la misma, habiéndose asentado la que introdujo Antonio Garduño, heredada por su hermano Pepe y que es el estilo que en los últimos años ha tratado de reproducir José Manuel Lozano. Una forma de presentar a la Virgen que se fue adquiriendo en los años sesenta, en torno a la coronación de la Virgen en 1964, por lo que es la que buena parte de los macarenos recuerdan.

La Esperanza Macarena, tras la intervención de Arquillo en 1978 ABC

Sí que ha habido intervenciones sobre la madera, sobre la propia imagen, aunque en muchos casos no han trascendido demasiado. Ferreras, muy vinculado a la hermandad de la Macarena pese a no ser hermano y comisario de la exposición del centenario del besamanos celebrada la pasada Cuaresma en Cajasol, señala que en la famosa fotografía de la Virgen de la Esperanza de luto por la muerte de Joselito el Gallo en 1920, se puede apreciar una intervención en la que se le debió de añadir más estuvo a la imagen por un nudo en la madera que hace ver una especie de 'flemón' en la talla. Otros retoques han tenido lugar en las propias manos de la Virgen, donde actuó Rafael Barbero, por ejemplo.

La llegada de Arquillo

Desde hace casi medio siglo, el conservador de las imágenes titulares de la Macarena no es otro que Francisco Arquillo, con su hijo David al frente del equipo en los últimos años. La corporación de la Madrugada puso a la Virgen de la Esperanza en manos del profesor por vez primera en 1978, si bien en aquella vez estuvo acompañado de Fuensanta de la Paz y Rogelia Hernández. Las labores, realizadas en la basílica, consistieron en sanear la imagen, restañar las grietas y consolidar su estructura. ABC recogía entonces las palabras de Arquillo: «Prácticamente hemos hecho un candelero nuevo, ya que estaba carcomido. Lo hemos reforzado con maderas con garantía de conservación, antiinsectos y tratada preventivamente».

Antes de la fatídica actuación del pasado mes de junio, Arquillo restauró de nuevo a la Macarena en 2012, cuando el resultado no fue tan abultado, pero se introdujeron varios cambios pese a tratarse de labores también conservativas y de mantenimiento. Fue en aquella ocasión cuando se le aplicó el barniz que en estos últimos años provocaba gran cantidad de brillos en el rostro de la talla, así como algún engrosamiento de pasta que Pedro Manzano ha encontrado durante la restauración acometida en estos cuatro meses.

La Macarena del XXI La Virgen tras las actuaciones de Arquillo en 2012 y junio de 2025 y después de la restauración de Pedro Manzano ABC

Todo ello se ha subsanado, eliminando todos los añadidos de las últimas intervenciones y dejando a la imagen con su policromía original. Sobre el resultado de la restauración, Ferreras asegura que ha vuelto a quedar de manifiesto que «la belleza de la Macarena lo supera todo» y que Pedro Manzano ha realizado «una intervención encomiable» que ha conseguido «recuperar la cara de la Virgen». Una cara que, ahora con el esplendor renovado, lleva siglos acompañando a todos los sevillanos sin apenas experimentar cambios. Y de aquí a la eternidad.