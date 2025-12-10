Suscríbete a
+Pasión
Última hora
Muere a los 63 años Robe Iniesta, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro
Última hora
La opositora venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz

Historia

Así ha sido la evolución de la Macarena en el último siglo

La Virgen de la Esperanza ha recuperado una fisonomía muy cercana a la original tras la restauración de Pedro Manzano

En los últimos cien años, los mayores cambios experimentados por la imagen han tenido lugar en lo relativo a su atavío, más que en la propia talla

Pedro Manzano devuelve la Macarena a Sevilla: «Es ella»

El antes y el después de la Macarena tras la restauración

La Macarena, en una de las fotografías más antiguas que se conservan
La Macarena, en una de las fotografías más antiguas que se conservan ABC
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Macarena ha recuperado la juventud tras la restauración acometida por Pedro Manzano. El experto en Conservación y Restauración de Obras de Arte natural de San Fernando ha devuelto a la Virgen de la Esperanza el aspecto que presentaba hace mucho tiempo ... a la vez que ha solucionado los problemas que presentaba la talla tras décadas sin actuarse sobre los mismos y muy especialmente después de la fallida intervención de Arquillo, que desvirtuó seriamente la fisonomía de la imagen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app