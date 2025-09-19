Los Estudiantes muestra el nuevo paso del crucificado en la casa hermandad

La hermandad de los Estudiantes va a mostrar el nuevo paso del Cristo de la Buena Muerte en las dependencias de la casa hermandad de lunes a viernes, de 19:00 a 21:00 horas. Así se ha avisado en las redes sociales de la corporación, donde se ha señalado que los cofrades podrán ver el resultado de varios años de trabajo y pocos días antes de la toma de posesión de la nueva junta de gobierno presidida por José Ignacio del Rey.

Precisamente, esta candidatura llevaba en su programa preguntar de nuevo a los hermanos sobre este paso después de que los miembros de la corporación aprobaran el diseño en 2022. El dibujo del nuevo paso es de Antonio Gutiérrez de la Peña, respeta la línea estética y la identidad visual de las actuales andas, concebido ya desde sus orígenes con carácter provisional.

Se puede ver un extenso programa iconográfico que, asesorado por la dirección espiritual, le dota de un discurso de profunda base teológica inspirado en la Buena Muerte de Cristo según el ideario jesuítico del siglo XVII. Se ha optado por la combinación de bronce y ébano , que, con alguna inclusión de otras maderas nobles constituirán la arquitectura y los bajorrelieves del canasto y los respiraderos. Todos los elementos arquitectónicos empleados responden a las vinculaciones de la hermandad y a referencias del patrimonio artístico de Sevilla, cuidando que cada detalle mantenga el clasicismo del conjunto.

El diseño se ha enriquecido y adaptado por José Manuel Ramos, en la ejecución de la obra han intervenido el taller de carpintería de Óscar Caballero, y el taller de los hermanos Ramos para la orfebrería, con tallas en el respiradero de Miguel Ángel Domínguez y en el canasto de Manuel Téllez. La cartela central de la Anunciación, así como el resto de cartelas que ocupan cada una de las capillas de los laterales y trasera del «paso», son obra del profesor titular del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes, Guillermo Martínez Salazar.

