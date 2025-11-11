Los Estudiantes y Cáritas Universitaria abren la convocatoria de ayudas para universitarios

La hermandad de los Estudiantes y Cáritas Universitaria han presentado, en la nueva casa hermandad, la convocatoria de ayudas sociales para universitarios con dificultades económicas. Este proyecto, iniciado en el curso 2012-2013 y titulado 'Estudiantes', continúa apoyando a quienes más lo necesitan ... dentro del ámbito universitario.

Se trata de un proyecto en el que la corporación viene trabajando desde hace 14 años, durante los cuales se ha prestado ayuda a más de 800 estudiantes. Durante su intervención, el hermano mayor, José Ignacio del Rey, destacó: «Agradecemos a los patronos por apostar por esta idea. Hay personas con dificultades para comer y estudiar, y este programa es una gran herramienta para paliar, en lo posible, estas necesidades. Sumando esfuerzos podemos llegar a más gente. En estos más de 14 años hemos ayudado a más de 800 estudiantes, que gracias a ello hoy pueden vivir mejor. Tenemos ganas de seguir mejorando, de incorporar nuevos patronos y de que más universitarios puedan culminar sus estudios. Esto es tarea de una hermandad, esté quien esté».

Por su parte, Andrés Pablo Guija, director espiritual de la hermandad y presidente de Cáritas Universitaria, resaltó: «Uno de los grandes valores del programa es la acogida, el encuentro entre personas, que busca la cercanía y la agilidad en el proceso: desde que se recibe la solicitud de ayuda hasta que esta se hace efectiva. Otro valor fundamental es el equipo de voluntariado y los patronos, sin los cuales este proyecto no podría hacerse realidad».

En total, estas ayudas son posibles gracias a la colaboración de la hermandad de Los Estudiantes, el SARUS a través de Cáritas Universitaria, la Fundación La Caixa, la Fundación Ayesa y la Fundación Caja de Ingenieros. Como se destacó durante la presentación: «Cuanta más difusión tenga este proyecto, a más estudiantes podremos ayudar y más instituciones se integrarán para formar parte de él».

Este programa ofrece hasta diez modalidades de ayudas diferentes dirigidas a universitarios de grado y máster —quedando excluidos los alumnos de doctorado—. La financiación que reciben los beneficiarios depende de diversos factores, como su situación sociofamiliar, el rendimiento académico y la falta de acceso a otras ayudas públicas.

Para optar a estas becas, será necesario presentar la solicitud correspondiente junto con la documentación requerida en formato PDF (no se admite el formato JPG).

Las solicitudes podrán enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: accionsocial@hermandaddelosestudiantes.es o entregarse en el Registro General de la Universidad de Sevilla (Rectorado, C/ San Fernando, 4, 41004 – Sevilla).

Para esta ocasión, se va a conceder la cifra de 38.500 euros, repartidas en las modalidades expuestas a continuación:

-Diez ayudas de 500 euros cada una para estudiantes de primer curso de grado o máster para gastos de estancia y manutención.

-Cinco ayudas de 500 euros para estudiantes de grado o máster que hayan superado el 40% de los créditos matriculados en el curso anterior y no puedan acceder a ningún tipo de ayudas públicas.

-Cinco ayudas de transporte de hasta 500 euros cada una para estudiantes de grado o máster que hayan superado el 40 % de los créditos del curso precedente (si son de primero, este requisito está excluido) y residan fuera de Sevilla capital.

-Cinco ayudas de 500 euros para material y desplazamiento destinadas a estudiantes de grado o máster con discapacidad, que hayan superado el 40 % de los créditos matriculados en el curso anterior y que no puedan acceder a ningún tipo de ayudas públicas.

-Diez ayudas auxilio de hasta 750 euros para estudiantes universitarios de grado o máster a los que se les han denegado las ayudas públicas y estén apercibidos de anulación de matrícula.

-Cinco ayudas de manutención de 200 euros para estudiantes universitarios de grado o máster para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad a través del Economato Social del Casco Antiguo.

-Quince ayudas por un máximo de 750 euros para sufragar gastos de estancia, alquiler, alojamiento o residencia.

-Diez ayudas de 250 euros cada una para material académico, compra de libros, acceso a la conectividad e internet, formación a distancia, y obtención de B1-B2 para estudiantes universitarios de grado.

-Cinco ayudas de 250 euros de atención psicológica para estudiantes universitarios de grado o máster.

- Y, por último, cinco ayudas de hasta 500 euros cada una destinadas a necesidades económicas familiares especiales provocadas por enfermedades graves para estudiantes universitarios de grado o máster.

Acto

En el acto de firma de colaboración y presentación del programa ha estado presente el presidente de Caritas Universitaria, Andrés Pablo Guija Rodríguez, y en el que han intervenido el director de Área de Negocio de Sevilla Nervión de La Caixa, Juan Ramón Guerra, la presidenta de la Fundación Ayesa, Ana María Manzanares Abásolo, y el representante de la Fundación Caja de Ingenieros, Juan Antonio González Marín, así como el propio hermano mayor de Los Estudiantes, José Ignacio del Rey Tirado, y la coordinadora general del programa y diputada de acción social de la cofradía universitaria, Inmaculada Ríos Collantes de Terán.