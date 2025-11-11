Suscríbete a
acción social

Los Estudiantes y Cáritas Universitaria abren la convocatoria de ayudas para universitarios

Se trata de un proyecto que desde hace catorce años ha ayudado a más de 800 personas

Presentación de una nueva edición del proyecto 'Estudiantes'
Presentación de una nueva edición del proyecto 'Estudiantes'
M. J. R. Rechi

La hermandad de los Estudiantes y Cáritas Universitaria han presentado, en la nueva casa hermandad, la convocatoria de ayudas sociales para universitarios con dificultades económicas. Este proyecto, iniciado en el curso 2012-2013 y titulado 'Estudiantes', continúa apoyando a quienes más lo necesitan ... dentro del ámbito universitario.

