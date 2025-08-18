La Estrella realiza una misión en Camerún

El compromiso no entiende de vacaciones. Mientras numerosas hermandades aprovechan el verano para hacer un alto en su actividad, la hermandad de la Estrella ha vuelto a demostrar que su labor no se detiene. En esta ocasión, una representación de la corporación trianera se ha desplazado hasta Camerún para participar en un proyecto de ayuda a los más necesitados, una misión que ha llevado a algunos hermanos hasta la localidad de Somo (Bafia).

En su primera jornada en uno de los países del Tercer Mundo, los hermanos desplazados han visitado diversas comunidades, entre ellas el colegio de San Juan Bautista, donde han llevado a cabo una intensa labor asistencial. En este centro, dedicado a la educación de niños sordomudos, se han realizado audiometrías y distintas pruebas médicas a los menores, con el objetivo de detectar y valorar posibles necesidades auditivas.

La Estrella en Camerún hdad.

Además de las pruebas auditivas, los misioneros han participado activamente en las clases impartidas tanto en la escuela infantil como en la escuela técnica de formación. Su labor se ha extendido también al ámbito sanitario, realizando reconocimientos médicos a los alumnos en el consultorio de enfermería. Como parte de esta acción integral, se ha distribuido material de higiene bucodental entre los niños, promoviendo hábitos saludables desde edades tempranas. No faltaron la celebración de eucaristías, bautizos y comunión de catecúmenos.

Una semana donde la Estrella perdurará para siempre al haberle entregados un cuadro de los titulares de la hermandad, así como de un lote de medicamentos para el hospital de las hermanas en la capital camerunesa.

Esta misión de gran importancia no ha sido posible sin la colaboración de Caja Rural, familia Carrión, Otoaudio Centros Auditivos, Paramedical Salud, Centro Otorrino Andaluz, Clínica Dental Contreras y otros donantes anónimos.

Misión de la Estrella en Camerún hdad.

El hermano mayor, Carlos Martín, en una carta emitida a los hermanos, además de agradecer a los patrocinadores y hermanos participantes, ha comunicado que «de todas las instituciones visitadas, tanto civiles como religiosas, nos han llegado ruegos para que esta obra no sea flor de un día, dada la necesidad real de este tipo de ayudas en la zona deprimida de Somo (Bafia)».

«Todas estas vivencias nos ayudan a ser mejores cristianos, a valorar lo mucho que tenemos, y que no siempre agradecemos al Señor cada día, y a salir de nuestra posición de confort en la que estamos acomodados. También hemos recibido enseñanzas muy valiosas, porque se puede ser feliz viviendo el día a día con lo poco que se tiene», ha apuntado el hermano mayor.

No falto la eucaristía. «En Somo y en Yaundé, donde hemos participado en sus actos religiosos, hemos recibido la fe, la energía y participación que desprenden sus oraciones y cánticos y hemos apreciado lo que nuestro director espiritual nos recuerda frecuentemente: 'La eucaristía es celebración'».