La Estrella estrena un nuevo manto donado por Roca Rey

La Virgen de la Estrella, en la mañana del 1 de septiembre, ha amanecido con una nueva vestimenta y un estreno muy especial: un manto donado por el torero Roca Rey, hermano de la corporación, confeccionado con piezas de su traje de luces, al igual que la saya rosa estrenada en 2024, del taller de Martín Santonja, con sardineta de pasamanería enriquecida con pedrería. El ajuar lo completa la corona confeccionada por Gabriel Medina en 1948.

Entre las joyas colocadas destaca el escudo de oro de la Esperanza de Triana, de joyería Oliva, regalo que la hermandad realizó a la Estrella por la coronación en 1999, siendo ahora un guiño por la misión de la Esperanza que la corporación realizará en el Polígono Sur en el mes de octubre.

Asimismo, luce un puñal de plata, sobredorado con pedrería azul, y una toca de sobremanto de encaje de oro francés, estrenando también un encaje de aplicación de Inglaterra, donado por un devoto, que completa el tocado de tul. También porta las del Triunfo de la Santa Cruz, de oro y esmeraldas, realizadas por Orfebrería Triana y donadas por la familia Ramos bajo diseño de Sergio Cornejo en 2010; la medalla de la Virgen de la Victoria de Málaga, engarzada en pasador de oro con piedra de amatista rosa de Franciabroche de oro 'Estrella', donada por J.C. Jurado Vela (2025); y el juego de pendientes y broche de oro de Venezuela con perlas naturales (S. XIX), donado por A. Cáceres con motivo del 25 aniversario de la coronación.

En la mano izquierda porta un rosario de plata de ley regalado a la Virgen de la Estrella de la coronación por la Pastora de Triana y, en la mano derecha, un rosario de plata y corales, regalo de F.J. Bonilla Fernández por el 25 aniversario de la coronación.

