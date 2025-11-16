La Estrella aprueba la restauración del Señor de las Penas

El Señor de las Penas de la Estrella será restaurado. Así lo han aprobado este domingo por unanimidad los hermanos de la corporación del Domingo de Ramos reunidos en un cabildo general extraordinario que ha contado con la participación de más de 300 ... personas.

En el mismo, celebrado en el vecino colegio Nuestra Señora del Rosario, el conservador y restaurador Pedro Manzano ha expuesto un informe sobre el estado de conservación de la talla y los problemas que presenta actualmente, a los que se busca poner solución con la intervención.

El cabildo de oficiales tenía varias propuestas para la restauración. Entre ellas, la del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y la de Manzano, decantándose por esta última. Así, se ha propuesto que las labores las realizase el conservador sevillano en su taller del barrio de Triana. Sin embargo, a propuesta de algunos hermanos, volverá a convocarse próximamente otro cabildo para decidir si la restauración la acomete Manzano, que actualmente se encuentra recuperando a la Macarena, o el IAPH, donde estuvo la Virgen de la Estrella en 2010.

Estudios previos a la intervención

Cabe recordar que en agosto de 2024 se le realizaron unos estudios radiográficos al Señor de las Penas en el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa con objeto de conocer el estado de conservación de la talla previamente a la restauración que ahora se ha aprobado. Los estudios, supervisados y dirigidos por el equipo de conservación-restauración de la hermandad en el centro localizado en la calle San Jacinto, consistieron en una Tomografía Axial Computerizada (TAC) y varias pruebas radiográficas de las que parte el informe diagnóstico y la propuesta de tratamiento preliminar de la imagen.

Nuestro Padre Jesús de las Penas es obra del imaginero flamenco José de Arce en 1655, una autoría que se descubrió en la última intervención realizada al Señor en 1997 por los hermanos Cruz Solís e Isabel Poza en las instalaciones del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Fue entonces cuando se encontró un documento histórico alojado en el interior de la peana del Señor en el que se mencionaba al flamenco como autor de la imagen.