La estampa efímera de la Reina de Todos los Santos en la capilla de las Ánimas de Omnium Sanctorum

La Reina de Todos los Santos preside de forma efímera este martes la capilla de las Ánimas Benditas del Purgatorio de la parroquia de Omnium Sanctorum. Se trata de una estampa especial que suele repetirse cada año después del besamanos que coincide con el Día ... de los Fieles Difuntos y antes de subir a su paso de cara a la salida de este domingo.

Esta imagen suele producirse cada año desde hace décadas y la hermandad conserva fotografías antiguas de la talla de Roque Balduque en este enclave junto a miembros de la corporación o en la penumbra de las tardes de noviembre cuando el frío va calando en Sevilla.

Puede ser de los momentos más intimistas de los cultos que celebra la cofradía en el lugar donde reposan los restos del párroco que reconstruyó el templo como fue Antonio Tineo, así como Francisco Plaza, el sacristán que salvó al Santísimo Sacramento de la destrucción de Omnium Sanctorum el 18 de julio de 1936, llevándolo a San Martín y luego pidiendo perdón por haber tocado el Cuerpo de Cristo.

La priostía ha colocado a la Reina de Todos los Santos entre los grupos de santos del siglo XVIII, los candelabros de guardabrisas del XIX que pertenecieron al misterio de Jesús con la Cruz al Hombro de la hermandad del Valle y la peana cedida por la Salud de San Isidoro. De fondo, se halla el cuadro de las Ánimas Benditas del Purgatorio que se colocó en este lugar cuando se reabrió la parroquia el 12 de octubre de 1940.

Esta estampa se podrá ver este martes hasta las 13:00 horas y luego, de 18:30 a 20:00, teniendo en cuenta que se celebra la eucaristía a las 19:30 horas.