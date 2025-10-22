Suscríbete a
+Pasión

cultos extraordinarios

La Esperanza de Triana se traslada a San Jacinto 63 años después

La dolorosa vuelve a la parroquia donde recibió culto durante casi un siglo para salir hacia la Catedral el sábado 25 dentro de los 75 años de la proclamación del Dogma de la Asunción

La Esperanza de José Persio

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Esperanza de Triana, preparada para el traslado a la parroquia de San Jacinto
La Esperanza de Triana, preparada para el traslado a la parroquia de San Jacinto manuel gómez
Manuel Luna

Manuel Luna

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Esperanza de Triana se va a reencontrar con parte de su historia este miércoles por el traslado de la dolorosa desde la capilla de los Marineros a la parroquia de San Jacinto dentro de los cultos extraordinarios por el 75 aniversario de la proclamación ... del Dogma de la Asunción. A las 20.30 horas, saldrá la dolorosa de su sede canónica para ir hacia el templo en el que estuvo la corporación casi un siglo: desde 1868 a 1962.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app