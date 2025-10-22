La Esperanza de Triana se traslada a San Jacinto 63 años después

La Esperanza de Triana se va a reencontrar con parte de su historia este miércoles por el traslado de la dolorosa desde la capilla de los Marineros a la parroquia de San Jacinto dentro de los cultos extraordinarios por el 75 aniversario de la proclamación ... del Dogma de la Asunción. A las 20.30 horas, saldrá la dolorosa de su sede canónica para ir hacia el templo en el que estuvo la corporación casi un siglo: desde 1868 a 1962.

Las andas de la Virgen de la Esperanza recorrerán Pureza, la plaza del Altozano, San Jacinto y Pagés del Corro para desembocar en el atrio de la parroquia y entrar en el interior de la misma donde desde este lunes, se encuentra el paso de palio. La dolorosa estará dos días en la iglesia de la orden dominica porque, antes del amanecer del sábado, saldrá camino de la Catedral hispalense para presidir en la tarde de esa jornada el Jubileo de las cofradías sevillanas.

En San Jacinto, se podrá ver por tanto a la Esperanza el jueves y el viernes en su paso de palio rememorando estampas del pasado con el fondo del retablo mayor de la parroquia y recordando que recibió culto en la capilla de la cabecera de la nave de la epístola junto al Cristo de las Tres Caídas, San Juan y la Magdalena.

Allí recayeron las imágenes después de la incautación de la capilla de los Marineros durante la revolución 'La Gloriosa' de septiembre de 1868, llegaron a estar guardadas en el coro, allí se fotografió a la Virgen sobre aquellas andas en la Semana Santa de la II República en la que no hubo estaciones de penitencia por las calles y desde San Jacinto, salió el cortejo en la Madrugada del Viernes Santo de 1962 para recogerse en su recuperada capilla de los Marineros.

Para esta ocasión, la dolorosa luce el nuevo manto bordado sobre terciopelo verde, ejecutado en el taller de Pepi Maya, siguiendo el diseño de nuestro hermano Francisco Javier Sánchez de los Reyes. Además, viste la saya inspirada en la donada por el torero Juan Belmonte en 1937, realizada en oro fino en el taller de los sucesores de Esperanza Elena Caro en 2018.

La Virgen 'de los azulejos'

Como toca de sobremanto porta la reproducción de la histórica toca de volantes, confeccionada en 2024 por Alfonso Aguilar. Envolviendo su rostro, la Virgen luce un tocado de tul de plumeti enmarcado por encaje dorado francés, rematado con agremanes y conchas doradas a manera de volante fruncido. Asimismo, porta un pañuelo de encaje de Bruselas de punto de aguja, regalo de la hermandad del Baratillo.

El conjunto se completa con el puñal de oro y pedrería obra de Fernando José Ortiz de Lanzagorta i Vivet, el salvavidas de Fernando Morillo Lasso y un ancla de pedrería verde de autor anónimo, fechada a comienzos del siglo XX. Por último, la Santísima Virgen porta sobre sus sienes la corona de Gabriel Medina, estrenada en 1937.

Este traslado formará parte de la última semana de cultos extraordinarios aunque aún quedan las jornadas en la Catedral donde habrá un besamanos en el trascoro, un triduo y la procesión de regreso a Triana el primero de noviembre como culminación de todos estos actos en los destaca la Misión al Polígono Sur y la visita al hospital infantil Virgen del Rocío en su regreso al arrabal del pasado sábado 18 de octubre.