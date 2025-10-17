Horarios e itinerario del traslado de vuelta de la Esperanza de Triana tras la misión en el Polígono Sur

La Esperanza de Triana regresa este sábado de la Misión en el Polígono Sur desde la parroquia de Jesús Obrero hasta la capilla de los Marineros. Habrá que acudir antes del amanecer al templo de las 3.000 Viviendas para ver la salida de ... la dolorosa y acompañar a la imagen en los últimos momentos antes de despedirse de los vecinos de este enclave de la capital hispalense.

Como ha sido habitual en la ida hasta Las Letanías y en la salida del pasado domingo 12 de octubre, la banda de música de las Cigarreras acompañará a la Virgen de la Esperanza desde primera hora y hasta la entrada en su sede canónica en la calle Pureza.

El traslado comenzará a las 8.00 de la mañana, y el recorrido será por Padre José Sebastián Bandarán, Bendición y Esperanza, Rafael Pérez del Álamo, Victoria Domínguez Cerrato, Torcuato Luca de Tena, Luis Rosales y la visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío. Luego, continuará por la calle Antonio Maura Montaner, Bogotá, Juan Pablos, Progreso, Felipe II, entrada en el Parque de María Luisa por la avenida Don Pelayo, Isabel la Católica y avenida del Cid.

Seguirá por el recinto del actual Rectorado de la Universidad de Sevilla, la entrada en la capilla universitaria, San Fernando, Paseo de Roma, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Betis, Troya, Pureza y entrada en la capilla de los Marineros a las 17.30 horas aproximadamente. Tal y como se ha señalado, visitará el hospital infantil Virgen del Rocío, la antigua Fábrica de Tabacos, la hermandad de los Estudiantes y el Palacio de San Telmo antes de regresar a su templo.

Los traslados de la semana que viene

De esta forma, 'termina' esta parte de la Misión de la Esperanza dentro de los actos conmemorativos por el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción porque aunque la Virgen de la Esperanza de Triana regresa a la capilla, el próximo día 22 irá hacia la parroquia de San Jacinto para salir el sábado 25 en su paso de palio hasta la Catedral donde culminarán todos estos cultos extraordinarios.

El jueves 23 y viernes 24, se podrá contemplar a la dolorosa en el templo de la calle Pagés del Corro después de más de seis décadas sin pisar el lugar donde residió la cofradía durante casi un siglo. En la mañana del día 25, la imagen irá hasta el primer templo de la Archidiócesis de Sevilla donde presidirá por la tarde el Jubileo de las Cofradías y durante la última semana del mes de octubre, habrá un besamanos en el trascoro y un triduo.

El primero de noviembre finalizarán estas celebraciones con la misa estacional y la vuelta a Triana de forma triunfal con la Esperanza sobre un paso de gloria cedido por la hermandad de la Purísima Concepción de La Algaba. La dolorosa volverá a salir en unas andas de este tipo después de que hace 25 años saliera en su paso pero sin el palio y que en 1950, fueran en el de la Divina Pastora de Santa Ana.

Aunque la Esperanza de Triana vuelva a su barrio, la hermandad ha recordado que su labor social en el Polígono Sur va a continuar trabajando activamente en las parroquias de San Pío X y de Jesús Obrero en colaboración con las comunidades de los templos de cara a atender a los vecinos.