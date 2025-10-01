La Esperanza de Triana protagoniza el número 155 de la revista Pasión en Sevilla

La revista número 155 de Pasión en Sevilla sale a la venta este jueves, 2 de octubre, en los quioscos. La portada está ilustrada con una fotografía de la Esperanza de Triana ataviada con mantilla tras la última restauración acometida por Pedro ... Manzano. La imagen es obra de Manuel Gómez.

Este número está dedicado a la hermandad de la Esperanza de Triana con motivo de la misión al Polígono Sur y al 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.

Portada de la revista número 155 de Pasión en Sevilla manuel gómez

El primer reportaje, firmado por Francisco José López de Paz, trata sobre los desayunos que la hermandad ofrece cada fin de semana a los más desfavorecidos. José Antonio Rodríguez, por su parte, describe cómo se desarrollará el mes de la Esperanza, una misión que llevará a la Virgen a estar prácticamente un mes fuera de su capilla. Además, esta publicación cuenta con una entrevista a Sergio Sopeña, hermano mayor de la Esperanza de Triana, por parte de José Gómez Palas.

Otro de los reportajes de esta edición está dedicado a la Macarena. Pepe Trashorras desgrana, a modo de cronología, todo lo ocurrido en torno a la intervención realizada a la Virgen por Francisco Arquillo, una de las más controvertidas, incluido con otro tema de Javier Rubio de cómo contó ABC de Sevilla la restauración de la Macarena en 1978. José Manuel de la Linde relata los cien años del besamanos de la Macarena, un acontecimiento que llega en un momento de incertidumbre para tantos devotos que anhelan vivir ese instante en diciembre.

Manuel Luna expone las procesiones extraordinarias y magnas que aún están por celebrarse en lo que resta de año. Julio Mayo escribe un reportaje sobre los 450 años de la hermandad del Museo y Javier Comas aborda el Stabat Mater en las cofradías, una historia de idas y venidas, mientras que Antonio Cattoni relata lo ocurrido en el Parlamento Europeo con motivo de la muestra de arte sacro sevillano.

No faltan las secciones fijas en la revista son los artículos 'Con la venia', del director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega; las 'Cretariadas' de José Cretario; la 'Galería cofradiera', de Joaquín Caro Romero; y el 'Primer tramo', de Javier Macías.