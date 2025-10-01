Suscríbete a
+Pasión

revista

La Esperanza de Triana protagoniza el número 155 de la revista Pasión en Sevilla

La publicación sale a la venta el jueves 2 de octubre en los quioscos

La Esperanza de Triana en la portada de la revista Pasión en Sevilla
La Esperanza de Triana en la portada de la revista Pasión en Sevilla manuel gómez
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La revista número 155 de Pasión en Sevilla sale a la venta este jueves, 2 de octubre, en los quioscos. La portada está ilustrada con una fotografía de la Esperanza de Triana ataviada con mantilla tras la última restauración acometida por Pedro ... Manzano. La imagen es obra de Manuel Gómez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app