'La Esperanza de Triana en el Polígono Sur': SevillaPress amplía su colección sobre Semana Santa

Recién concluida la Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur, la editorial SevillaPress ha publicado el libro de este acontecimiento en tiempo récord, y ya se encuentra a la venta. Recoge más de 150 fotografías y un total de 12 ... artículos de opinión e información.

Los prólogos del libro están a cargo de Miguel Gallardo, coordinador de la publicación, y del hermano mayor de la Esperanza de Triana, Sergio Sopeña. Además, cuenta con artículos firmados por José Joaquín Gallardo Rodríguez, José Manuel Martos Núñez, Fernando de la Portilla de Juan, Pablo Borrallo, Javier Macías, Isabel Morillo, Guillermo Sánchez, Daniel García Acevedo y José Manuel García Bautista.

Por otra parte, las instantáneas de la publicación son de: Manu Gómez, Fernando Salazar y Ángel Bajuelo, José Manuel Vega Jiménez, Enrique Coto, Antonio Talegón, Hermanos García Acevedo, Ángel Jiménez Granado y Javier Montiel

Se trata de un nuevo libro dentro de la colección Religión y Semana Santa de Sevilla, de la editorial Sevilla Press, que comenzó con Cómo llora Sevilla…, del Padre Cué, y continuó con títulos como Gran Poder de Sevilla: Crónica de la Santa Misión, de varios periodistas y escritores sevillanos; Mi Cristo Roto, también del Padre Cué; Cómo sigue llorando Sevilla…, de Francisco Correal; la Trilogía Sevillana del Padre Cué; Teoría y Realidad de la Semana Santa de Sevilla, de Antonio Núñez de Herrera, miembro de la Generación del 27, que narra la Semana Santa durante la Segunda República; Magna de Sevilla 2024; Esperanza Macarena, Rosa de Oro, del Doctor en Derecho Penal Juan Antonio Martos Núñez; Así fue la Magna de Sevilla; Setefilla en la Magna de Sevilla; Relato médico de la Pasión, según Sevilla, del doctor Fernando de la Portilla y siete médicos más; El Cachorro en Roma; Esperanza Coronada de Málaga en Roma; ¡Viva la Esperanza de Triana!, del Padre Ramón Cué; así como dos libros sobre el Papa León XIV: Diez crónicas de urgencia sobre el nuevo Papa y De mensajero peruano a Santo Padre.

Se trata de una colección única e imprescindible para comprender la Semana Santa y la religiosidad popular de Sevilla, altamente recomendada para cofrades, devotos, jóvenes de la ciudad y turistas, ya que permite conocer mejor la historia y las tradiciones de esta celebración. Ahora, esta colección se ve ampliada y enriquecida con el último título: 'La Esperanza de Triana en el Polígono Sur'.