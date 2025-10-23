La Esperanza de Triana, en su paso de palio, en San Jacinto

Es una de las estampas más esperadas de este mes de octubre: ver a la Virgen de la Esperanza sobre su paso de palio en la parroquia de San Jacinto, una imagen que no se producía desde hacía 63 años, desde aquel 20 de ... abril de 1962, cuando por última vez cruzó el dintel de su puerta en la Madrugada del Viernes Santo, una estación de penitencia que culminó en la capilla de los Marineros.

La Esperanza de Triana en San Jacinto fran santiago

Para esta salida extraordinaria, la Virgen de la Esperanza luce el conocido manto de los 'dragones', confeccionado en el taller de Sobrinos de José Caro bajo diseño del ceramista José Recio del Rivero, artífice del estilo actual de la hermandad. En cuanto al ajuar, la Virgen viste la saya donada en 1937 por el torero Juan Belmonte, realizada en oro fino en el taller de los Sucesores de Esperanza Elena Caro en 2018, la toca de sobremanto de Alfonso Aguilar, recreada siguiendo el histórico modelo de volantes; y la corona de Gabriel Medina, la de las misiones de 1965 y la de 2025. El tocado de la Virgen es un tul plumeti enmarcado por encaje dorado francés, rematado con agremanes y conchas doradas a manera de volante fruncido.

Es la Esperanza de José Persio, la de los retablos cerámicos, la de cuando salía cada Madrugada del Viernes Santo desde la parroquia de San Jacinto, la que ofreció en el traslado hasta el citado templo y el que llevará a la Virgen bajo su paso de palio a la Catedral para conmemorar el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción