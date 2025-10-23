Suscríbete a
Así será el nuevo reparto de minutos de las cofradías del Domingo de Ramos por carrera oficial

75 aniversario del dogma de la asunción

La Esperanza de Triana, en su paso de palio, en San Jacinto

La dolorosa, 63 años después, está en sus andas de salida en la que fue su sede canónica durante más de un siglo

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Esperanza de Triana en su paso de palio
Sevilla

Es una de las estampas más esperadas de este mes de octubre: ver a la Virgen de la Esperanza sobre su paso de palio en la parroquia de San Jacinto, una imagen que no se producía desde hacía 63 años, desde aquel 20 de ... abril de 1962, cuando por última vez cruzó el dintel de su puerta en la Madrugada del Viernes Santo, una estación de penitencia que culminó en la capilla de los Marineros.

