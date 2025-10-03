¿Por qué la Esperanza de Triana va a hacer una Misión al Polígono Sur? Este es el motivo

La Hermandad de la Esperanza de Triana se prepara para vivir en octubre un acontecimiento de lo más singular y significativo en la historia de la corporación. Y es que la Virgen de la Esperanza saldrá de su Capilla de los Marineros para trasladarse hasta el Polígono Sur, donde permanecerá en las parroquias de San Pío X y de Jesús Obrero, compartiendo unos días de cercanía con los fieles de esta zona de Sevilla.

Tras esta visita extraordinaria, la imagen retomará su camino hacia Triana. Primero regresará a su capilla, para luego dirigirse a la Parroquia de San Jacinto y, desde allí, emprender la marcha hacia la Santa Iglesia Catedral. En el templo metropolitano se celebrará un besamanos, un triduo y una función solemne. Y, finalmente, el 1 de noviembre por la tarde, la Virgen volverá en procesión a la Capilla de los Marineros. Con ello se pondrá el punto final a los actos de la Misión que la hermandad ha tomado como gran iniciativa para este 2025.

Este es el motivo por el que la Esperanza de Triana va a hacer una Misión al Polígono Sur

Concretamente, esta visita de la Virgen de la Esperanza al Polígono Sur es parte de un proyecto con un profundo sentido evangelizador. Bajo el nombre de la 'Misión de la Esperanza', la hermandad quiere acercar la devoción a los barrios más necesitados de Sevilla, ofreciendo un mensaje de fe y acompañamiento espiritual. Esta iniciativa se enmarca en el Jubileo que convocó el papa Francisco para este 2025, cuyo lema «Peregrinos de Esperanza» cobra especial fuerza en esta acción pastoral.

MÁS INFORMACIÓN TRES MIL ESPERANZAS

Además, esta misión tiene un carácter conmemorativo, ya que se une a la celebración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen. Por este motivo, tras la estancia en el Polígono Sur, la Esperanza de Triana llegará a la Catedral de Sevilla, donde se desarrollarán varios cultos en su honor. Con lo cual, el recorrido que hará la Virgen deje estampas inéditas en rincones que nunca habían recibido la visita de esta imagen que tanta devoción despierta en la capital hispalense.