La Esperanza de Triana proyecta que la capilla de los Marineros sea un santuario

La fachada de la capilla de los Marineros, en una imagen de archivo

La hermandad de la Esperanza de Triana ha iniciado las gestiones pertinentes con la Archidiócesis de Sevilla para lograr un ascenso eclesiástico en el rango de su templo, con el fin de que la capilla de los Marineros pase a ser conocida como santuario ... con un nombre aún por determinar. Se trata de un firme deseo por parte de la junta de gobierno que preside el hermano mayor de la mencionada corporación trianera, Sergio Sopeña, que busca así el reconocimiento del templo que es uno de los grandes lugares de peregrinación en Sevilla, habida cuenta de la devoción existente tanto por la Esperanza de Triana, como por el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, los dos titulares de la corporación.

