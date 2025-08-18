La Esperanza de Triana enriquece su patrimonio con una pintura barroca de la Expectación de la Virgen

La hermandad de la Esperanza de Triana ha incorporado recientemente a su patrimonio una destacada pintura barroca de la Virgen de la Esperanza, también conocida como Virgen de la Expectación o de la O. Se trata de un óleo sobre lienzo de 102,5 x 81,5 cm, fechado en torno a mediados del siglo XVII y atribuido a la escuela española. La adquisición ha contado con el asesoramiento del profesor José Fernández López, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla.

La pieza presenta un acusado carácter devocional e iconográfico. Con una ejecución sobria en el trazo y rica en matices cromáticos, la pintura destaca por el cuidado de los detalles suntuarios y simbólicos. En ella confluyen diversas representaciones marianas: la Inmaculada Concepción, la mujer apocalíptica, la Esperanza, la Expectación del parto y la Virgen de la O.

Pintura de la Virgen de la Esperanza hdad.

La imagen muestra a la Virgen en el centro de la composición, con túnica de color jacinto y manto azul. Está rodeada de un resplandor solar y coronada por un halo de luces y estrellas, con la luna bajo sus pies y un dragón —símbolo del mal— derrotado. A ambos lados, dos ángeles incensantes enmarcan la escena. En la parte superior, la presencia de Dios Padre y la paloma del Espíritu Santo, junto a cabezas de querubes, refuerzan la dimensión trinitaria de la obra. El Niño Jesús, representado visiblemente en el seno de su Madre, subraya la profunda carga teológica del lienzo, aludiendo a María como Sagrario viviente de Cristo.

La advocación de la Esperanza cuenta con una profunda raigambre en la religiosidad popular sevillana. Históricamente vinculada a los marineros y a las mujeres embarazadas, su iconografía se remonta a la Edad Media y adquirió entidad propia en el calendario litúrgico con la festividad del 18 de diciembre. La denominación de 'Virgen de la O' se ha interpretado tanto por la forma redondeada del vientre de María como por las célebres antífonas 'Oh' del tiempo de Adviento.

Pese a que algunas representaciones de la Virgen embarazada fueron relegadas tras el Concilio de Trento, la devoción pervivió a lo largo de los siglos, dejando ejemplos notables en España e Hispanoamérica. Incluso grandes maestros como Rubens abordaron esta temática, como demuestra su 'Visitación' del tríptico del Descendimiento en la Catedral de Amberes (1612).