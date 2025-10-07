La Esperanza de Triana, más cercana a los fieles en el presbiterio de la parroquia de San Pío X

La Esperanza de Triana ha amanecido este martes 7 de octubre más cerca de los fieles y devotos que se acerquen a la parroquia de San Pío X a venerarla. Aunque sigue sobre sus andas de traslado, estas se encuentran al nivel del presbiterio del templo, despojadas de las patas, por lo que la imagen se encuentra más próxima si cabe a los rezos y oraciones de todos los vecinos del Polígono Sur.

La hermandad ha realizado este cambio con motivo de la inminente celebración del triduo y la función en su honor, que tendrán lugar desde este miércoles 8 de octubre hasta el sábado 11 de la presente semana, antes del traslado hasta la parroquia de Jesús Obrero mientras se reza el rosario el próximo domingo 12 de octubre.

La Virgen de la Esperanza llegó a San Pío X en la tarde del pasado sábado 4, recibiendo desde entonces la visita de numerosos vecinos del Polígono Sur y devotos en general que no han querido perderse la singular estampa. Durante estos próximos días, además del triduo y la función, se celebrarán en la parroquia una vigila de oración por el trabajo decente (este martes 7) y una adoración de jóvenes (el jueves 9).

Los mayores del Polígono Sur, a las plantas de la Virgen Manuel Gómez

Además, quienes acudan al encuentro de la dolorosa trianera pueden visitar hasta el próximo sábado en el salón parroquial la exposición fotográfica 'La Esperanza, historia de una devoción'. La muestra cuenta con una rica y numerosa muestra de instantáneas que relatan la historia devocional de la Virgen.