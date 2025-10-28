Suscríbete a
La Esperanza de Triana ha celebrado quince procesiones en menos de un año

La hermandad de la Madrugada suma entre todos sus cultos externos tres días completos en la calle desde diciembre de 2024, de los que 54 horas, tres cuartas partes del total, corresponden a salidas extraordinarias

La Esperanza tiende puentes entre la Triana de ayer y la de hoy

La Esperanza de Triana en su traslado a la Catedral tras la misión
La Esperanza de Triana en su traslado a la Catedral tras la misión Manuel Gómez
Pepe Trashorras

La hermandad de la Esperanza de Triana vive los once meses más intensos de su dilatada historia en lo que a cultos externos se refiere. En un período de tiempo inferior al año, el que va desde el 7 de diciembre de 2024 hasta ... el próximo 1 de noviembre, la corporación de la calle Pureza ha realizado nada menos que quince salidas procesionales entre las de regla y las extraordinarias. La última, la decimoquinta, tendrá lugar el próximo sábado, cuando la Virgen regrese a Triana desde la Catedral.

