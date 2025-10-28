La Esperanza de Triana ha celebrado quince procesiones en menos de un año

La hermandad de la Esperanza de Triana vive los once meses más intensos de su dilatada historia en lo que a cultos externos se refiere. En un período de tiempo inferior al año, el que va desde el 7 de diciembre de 2024 hasta ... el próximo 1 de noviembre, la corporación de la calle Pureza ha realizado nada menos que quince salidas procesionales entre las de regla y las extraordinarias. La última, la decimoquinta, tendrá lugar el próximo sábado, cuando la Virgen regrese a Triana desde la Catedral.

Se trata de unas cifras récord que superan con creces los registros de cualquier otra hermandad hispalense, incluso los de otras hermandades que han realizado misiones o amplios programas de salidas extraordinarias en los últimos años, como el Gran Poder en 2021, Pino Montano en 2024 o la propia Pastora de Santa Marina con motivo de su coronación canónica el mes pasado.

El acumulado de salidas —y de horas en la calle— viene dado por la coincidencia en un lapso muy breve de tiempo de la participación de la Virgen de la Esperanza en la Magna del pasado mes de diciembre, con el traslado de la imagen a la Catedral y la propia procesión de clausura del Congreso de Hermandades y Piedad Popular el día siguiente; así como los numerosos actos de la misión evangelizadora en el Polígono Sur y la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. Por todo ello, ascienden hasta siete los traslados y procesiones de la dolorosa trianera durante este último mes.

Si nueve de las quince salidas han sido extraordinarias, las seis restantes las constituyen los cultos externos anuales recogidos en las reglas de la Esperanza de Triana: los traslados de ida y vuelta de Santa Ana tanto del Cristo de las Tres Caídas como de la Virgen de la Esperanza para la celebración de sus cultos cuaresmales; la estación de penitencia en la Madrugada del Viernes Santo; y la procesión del Corpus Chico del barrio de Triana, que organiza la corporación como hermandad sacramental de la parroquia de Santa Ana. Cabe destacar que la corporación de la calle Pureza es la segunda que más cultos externos protagoniza de forma anual, sólo superada por Montesión, que cuenta con siete salidas de regla durante el curso.

72 horas en la calle

En total, la hermandad suma tres días completos en la calle en el último año, concretamente 4.325 minutos de tiempo acumulado. De todos ellos, casi 54 horas, tres cuartas partes del total de 72, corresponden a las salidas extraordinarias protagonizadas por su dolorosa en diciembre del año pasado y el presente mes de octubre.

Si desglosamos todo ese tiempo de culto externo por cada salida, comenzando por la procesión de clausura del Congreso, cinco horas corresponden al traslado de la Virgen a la Catedral el 7 de diciembre, mientras que nueve horas y cuarto es el tiempo que estuvo en la calle durante la Magna y el posterior regreso a su capilla a las cuatro de la madrugada del ya 9 de diciembre.

Ya en los cultos anuales previos a la Semana Santa, el vía crucis del Cristo de las Tres Caídas hasta Santa Ana duró una hora y veinte, mientras que el traslado de regreso llevó sólo 20 minutos. La Esperanza echó media hora para llegar a Santa Ana y una hora y veinte para volver a la capilla de los Marineros en la mañana del domingo de Laetare.

La estación de penitencia, eje central del culto externo de las hermandades de penitencia, supuso que la hermandad de la Esperanza de Triana estuviera trece horas y cuarto en la calle durante la pasada Madrugada, mientras que el tradicional Corpus Chico celebrado en el mes de junio duró unas dos horas.

El 74,7% de las 72 horas que la hermandad de la Esperanza de Triana ha pasado en la calle este último año corresponde a salidas extraordinarias

Ya en este mes de octubre, la hermandad ha salido en seis ocasiones con su dolorosa a la calle, más la del próximo sábado 1 de noviembre como colofón a los cultos extraordinarios. Se suman los traslados por la misión con los de San Jacinto y la Catedral por el dogma de la Asunción.

El traslado a Santa Ana se realizó en 40 minutos, mientras que el del día siguiente a la parroquia de San Pío X duró ocho horas y diez. El traslado en rosario matutino desde San Pío X hasta Jesús Obrero se extendió durante tres horas y diez minutos, y el regreso a la capilla de los Marineros alcanzó las diez horas y cuarto de duración. El traslado del miércoles pasado hasta la parroquia de San Jacinto fue más breve, de una hora y media, aunque la procesión bajo palio hasta la Catedral del sábado duró seis horas y veinte minutos.

Tomando como referencias los horarios que se conocen hasta la fecha acerca de la procesión triunfal de regreso desde la Seo hasta Triana, y considerando que no hubiera retraso acumulado, esta se desarrollará en unas nueve horas. Será el final de un frenético año en el que los cofrades de la calle Pureza han estado casi más tiempo en la calle que dentro de la capilla.