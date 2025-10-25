Suscríbete a
La Esperanza tiende puentes entre la Triana de ayer y la de hoy

La Virgen, en su paso de palio, salió al alba de San Jacinto más de seis décadas después dando comienzo a una alegre procesión hasta la Catedral

La Esperanza de Triana cruzando el puente entre multitudes Manuel Gómez
Pepe Trashorras

Cada vez son menos los trianeros que recuerdan con nitidez el 20 de abril de 1962. Aquel Viernes Santo, la Virgen de la Esperanza salió de San Jacinto camino de la Catedral para no volver. La hermandad culminó su estación de penitencia estrenando ... una remozada capilla de los Marineros y las relaciones con la que había sido su casa durante casi un siglo se rompieron por completo... hasta ahora. Este sábado, los más madrugadores han podido contemplar la estampa renovada de la Virgen saliendo bajo palio del otrora corazón de Triana.

