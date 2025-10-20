Suscríbete a
75 aniversario del dogma

La Esperanza de José Persio

La dolorosa, preparada para el traslado a San Jacinto, en el inicio de la conmemoración del 75 aniversario del dogma de la Asunción

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Esperanza de Triana, para el traslado a San Jacinto
La Esperanza de Triana, para el traslado a San Jacinto hdad. - manu gómez
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

La Virgen de la Esperanza ha amanecido este lunes preparada para el inicio de la conmemoración del 75 aniversario del dogma de la Asunción, luciendo como en la época de los retablos cerámicos. Para la ocasión, se ha recreado su icónico tocado y ... ha sido vestida por Javier Hernández, actual vestidor, siguiendo el estilo de José Persio.

