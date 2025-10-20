La Esperanza de José Persio

La Virgen de la Esperanza ha amanecido este lunes preparada para el inicio de la conmemoración del 75 aniversario del dogma de la Asunción, luciendo como en la época de los retablos cerámicos. Para la ocasión, se ha recreado su icónico tocado y ... ha sido vestida por Javier Hernández, actual vestidor, siguiendo el estilo de José Persio.

Desde hace varios años, casi 20, desde que Javier Hernández es el vestidor de la Esperanza de Triana, la dolorosa ha recuperado el estilo y la impronta antigua, de ver a esta imagen como está reflejada en cientos de azulejos.

LA ESPERANZA DEL PERSIO



La recreación del icónico tocado y vestido de José Persio que ahora disfrutamos viendo a La Esperanza en los próximos días.



Qué excelente trabajo de Javí Hernández.



¡Siempre la Reina, Siempre la Esperanza! #LaMisióndelaEsperanza pic.twitter.com/NrQz86Uhjh — Esperanza de Triana (@VivaEspDeTriana) October 20, 2025

De esta manera se presenta la Esperanza para ser trasladada el próximo miércoles a la parroquia de San Jacinto, luciendo el mismo manto que llevó en la Misión a los Tres Barrios, una nueva pieza diseñada por Javier Sánchez de los Reyes y realizada en el taller de Pepi Maya. Porta la saya donada por Juan Belmonte en 1937, ejecutada por Sucesores de Elena Caro en 2017; la toca de sobremanto de Alfonso Aguilar, recreada siguiendo el histórico modelo de volantes; y la corona de Gabriel Medina, la de las misiones de 1965 y la de 2025. El tocado de la Virgen es un tul plumeti enmarcado por encaje dorado francés, rematado con agremanes y conchas doradas a manera de volante fruncido.

A partir de las 20:30 horas del miércoles 22 de octubre, la Esperanza de Triana regresará a la parroquia de San Jacinto para rememorar la estancia de la hermandad en su antigua sede y reencontrarse con este templo en su paso de palio. El itinerario previsto será el siguiente: calle Pureza, Altozano, San Jacinto —con visita a la hermandad de la Estrella—, Pagés del Corro y entrada en San Jacinto a las 22:00 horas.