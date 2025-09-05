Esperanza González, Hermana de Honor de la Resurrección de Sevilla

Esperanza González Benítez ya es Hermana de Honor de la cofradía de la Resurrección después de una vida dedicada a sus titulares y a una corporación que vio crecer desde su fundación en el colegio de la Salle de la calle San Luis. Sus hermanos han aprobado este jueves por la noche en el cabildo general extraordinario celebrado en la iglesia de Santa Marina la concesión de este título a una persona fundamental para comprender el espíritu de la Resurrección.

Madre, esposa, hermana y abuela de miembros de la cofradía, conoció a la cofradía desde sus orígenes, la llegada del Señor de la Resurrección a la capilla del colegio, los primeros años, las salidas por el patio de la Salle - la Purísima, así como la venida de la Virgen de la Aurora después de que la tallara Dubé de Luque.

Acompañó a sus familiares en aquellas primeras estaciones por el barrio, luego de madrugada acudiendo a la Catedral y con las amanecidas atravesando la carrera oficial. Asimismo, pudo disfrutar de las salidas de la cofradía ya en la mañana del Domingo de Resurrección y la vuelta triunfal del cortejo por San Marcos o cerca del colegio.

Esperanza González falleció a principios del mes de julio pero su ejemplo perdurará siempre en su cofradía cuando se prepare algún altar de culto, en algún encuentro entre hermanos y sobre todo, el Domingo de Resurrección.

Toda una vida junto a su cofradía

Fue vecina primero de la calle Espíritu Santo y junto a otras familias, se mudaron en los años 70 a la calle Virgen del Subterráneo donde ha vivido hasta su fallecimiento. Tanto en el colegio de la Salle - la Purísima como en la hermandad de la Resurrección, colaboró activamente hasta prácticamente el final de su vida. Durante muchos años ocupó el puesto de camarera y era la encargada de peinar a la Virgen de la Aurora.

Su figura recorriendo las calles Arrayán, San Luis o yendo a la plaza de abastos de la calle Feria siempre se recordará entre sus hermanos y sus vecinos, así como su visita casi diaria al Señor y a la Virgen, la cual presidió este pasado jueves por la noche un cabildo muy especial para recordar a Esperanza González Benítez, persona indispensable de esta cofradía de Sevilla que ya formará parte con letras de oro de su historia.