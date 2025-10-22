La Esperanza cruzó 63 años después el dintel de San Jacinto entre multitudes

Suscríbete a
La Esperanza de Triana durante su multitudinario traslado a la parroquia de San Jacinto manuel gómez
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

La Esperanza regresó a San Jacinto 63 años después, desde aquel 20 de abril de 1962. Lo hizo en un multitudinario traslado desde la capilla de los Marineros, marcando el inicio de la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de ... la Asunción. Prácticamente todo el recorrido estuvo engalanado, desde la puerta de la capilla hasta San Jacinto. Fue un traslado de corte más sobrio, con algunos vivas en momentos puntuales y, sobre todo, con un público entregado: a pesar de ser miércoles por la noche, las calles estaban completamente llenas de personas.

