La Ermita de Valme en Cuarto acoge el final del Camino de San Fernando del Batallón de Transmisiones III/22

La Ermita de Nuestra Señora de Valme, sita en el Cortijo de Cuarto, ha sido el escenario final de la novena edición del denominado Camino de San Fernando, que organiza el Batallón de Transmisiones III/22 del Ejército de Tierra – bajo el mando ... del teniente coronel Vicente Rodríguez Polvillo, y con el que quieren recordar y honrar la proeza del Santo Rey Fernando III en la conquista de la ciudad de Sevilla.

En total se han recorrido 180 kilómetros repartidos entre las provincias de Córdoba y Sevilla que los han realizado a pie militares del mencionado Batallón y personal de otras unidades como del Regimiento de Transmisiones 22 (RT22), la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Brigada 'Guzmán el Bueno' X (BRI X), y Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería Antiaérea (UTMAAA) entre otras unidades que se unirán en diferentes etapas.

Las localidades por las que ha pasado han sido Almodóvar del Río, Posadas, Palma del Río, Lora del Río, Carmona, Alcalá del Río y Dos Hermanas.

Esta edición se ha dedicado al pueblo de Posadas, lugar del itinerario en el que se ha realizado un acto cívico-militar que ha consistido en la formación de los participantes, un acto de izado de Bandera, la lectura de efemérides e himno de Ingenieros.

Clausura en Dos Hermanas

El Camino de San Fernando ha concluido en la Ermita de Valme, en Dos Hermanas, como lugar simbólico en la toma de Sevilla en 1248.

Para poner fin al camino se realizó una ofrenda floral dedicada a la Virgen de Valme y hubo palabras de agradecimiento del Jefe de Regimiento de Transmisiones nº 22, coronel Jesús Flecha Sabater así como de la hermana mayor de la hermandad de Valme, Isabel María Caballero Holgado.

Esta actividad, que se enmarca dentro del plan de instrucción y adiestramiento de la unidad, tiene como objetivo fundamental servir como espacio de unión y cohesión para los miembros del Batallón, que es la unidad responsable de asegurar las telecomunicaciones y los sistemas de información del Ejército de Tierra en una amplia zona que abarca Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, así como las Islas y Peñones de soberanía en el norte de África. Bajo el lema 'Voz Permanente del Mando', su labor es vital para el sostenimiento de las operaciones y el funcionamiento de las bases