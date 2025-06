José García: «San Bernardo ya no está sólo entre las calles Almonacid, Gallinato y Santo Rey, sino que hoy es toda Sevilla»

Los hermanos de San Bernardo están citados a las urnas este jueves 26 de junio. El único candidato a hermano mayor de la corporación del Miércoles Santo, una de las más numerosas de la Semana Santa de Sevilla, es José García, el actual teniente de ... hermano mayor. Puede considerarse, por tanto, que se trata de una candidatura continuista respecto a la junta de gobierno saliente, encabezada por Francisco Javier Gómez.

-Últimamente en Sevilla se están dando muchos procesos electorales con varias listas. El de San Bernardo es relativamente cómodo porque solo hay una y además es continuista porque es la del teniente de hermano mayor.

-No hay que desdeñar que otro hermano pueda querer representarse a hermano mayor. Es algo legítimo y yo contra eso no tengo nada. Lo que sí es cierto es que, obviamente, cuando hay más de una candidatura siempre se produce una cierta fractura interna, se quiera o no se quiera. Normalmente no por los candidatos, sino por los que están alrededor. Y en ese sentido evidentemente una única candidatura aglutina y sirve para continuar con la hermandad y para estar más unidos.

-¿En qué momento se encuentra la hermandad de San Bernardo ahora mismo?

-La hermandad de San Bernardo está ahora mismo en un momento muy boyante y muy bueno. Lo que ocurre es que siempre hay que tratar de mejorarla. Y el que viene siempre quiere aportar algo más para continuar avanzando. Lo mismo que a mí, el día que deje de ser hermano mayor, me gustaría que el que venga detrás lo haga mejor para así seguir avanzando. Pero la hermandad está en un momento francamente bueno, tanto internamente como social y patrimonialmente. No nos podemos quejar en ese sentido.

-¿Cuáles son las líneas maestras de su proyecto para la hermandad para los próximos años?

-Pues fundamentalmente seguir ahondando. Lo mismo que hemos llevado en los últimos tiempos, el culto, la caridad y la formación. Evidentemente, hoy día las hermandades no pueden limitarse simplemente a ser una reunión de hermanos los Miércoles Santos. Si no tenemos una bolsa de caridad potente, estaremos cojos. Y, por supuesto, preocupa mucho la formación y, en particular, la de los nuevos hermanos y la juventud. Tenemos que hacer más partícipe a la juventud en las labores y en la vida de la hermandad.

También hay una tormenta de ideas de gran envergadura. En cuanto a mantos, palios y patrimonio que en su momento iremos abordando conforme vayan las posibilidades económicas. Hay proyectos de reforma de las partes de orfebrería del palio que aún no se han tocado, que siguen siendo las primitivas. Tenemos también un proyecto con el IAPH para tratar de conservar algunos paños mortuorios y otros elementos bordados que proceden de la hermandad sacramental del siglo XVII y XVIII. Pero fundamentalmente para mi lo más importante es lograr una participación plena de los hermanos.

-Habla de la participación de los hermanos en San Bernardo. Es un dato el hecho de que la cofradía en la calle es una de las más numerosas de la Semana Santa. ¿Cómo se valora esta alta participación al menos el día de la cofradía?

-Es un tema que incluso ha habido estudios antropológicos sobre este tema. ¿Cómo es posible que la hermandad cuando más creció, desde mediados de los años 70 hasta la actualidad, lo hace cuando el barrio se despuebla y se derrumba? Ahora mismo las personas nuevas que vienen al barrio ni son los antiguos ni tienen la vinculación que tienen con la hermandad. Y a pesar de eso la hermandad nuevamente sigue creciendo, cada vez hay más hermanos, ya rondamos los 6.000. Y cada vez que vamos avanzando ingresan más hermanos en la hermandad. Muchos han traído por esa tradición familiar, por los mayores que fueron de aquí de San Bernardo y los demás quieren continuar. Y eso curiosamente da lugar a eso aquí. Aun siendo un barrio que ahora mismo no es ya ni muchísimo menos lo que en su día fue. Es gracias al vínculo familiar que todos han tenido con el Cristo de la Salud en particular y con la Virgen del Refugio. Y eso se traduce evidentemente en que cada vez haya más nazarenos y más hermanos. San Bernardo no está sólo entre las calles Almonacid, Gallinato y Santo Rey, sino que San Bernardo hoy es toda Sevilla.

-Precisamente el crecimiento de esta cofradía va también dentro de un aumento generalizado de los hermanos y los nazarenos de muchas otras hermandades del Miércoles Santo se está palpando, que ya apenas hay hueco y los tiempos de paso son los que son.

Bueno, ese es un tema y un problema que tenemos ahí latente, todas las hermandades, no solo del Miércoles Santo, sino de todos los días. A grandes retos hay que darles grandes solución y tenemos que echarle imaginación y trabajar en darle solución a ese problema. Yo entiendo que es un bendito problema, que haya muchísimos hermanos y muchísimas personas que quieran dar culto público a Dios y manifestar su fe, pues creo que no es un problema, al contrario es una alegría. Los problemas colaterales que puedan ocurrir en cuantos tiempos de paso, pues habrá que estudiarlos y habrá que tratar de solventarlos.

Por supuesto, si me preguntas, yo evidentemente soy totalmente contrario a ningún tipo de limitación de nazareno, porque creo que eso sería ir y atentar contra la propia esencia de nuestra Semana Santa y del significado de la Semana Santa, la convertiremos en un espectáculo, porque al final de todo esto el que sobra es el nazareno y yo creo que no. Hay soluciones mucho más fáciles y mucho más acordes que acabar con el nazareno. Hay que echarle imaginación, hay que hacer que los pasos vayan a un ritmo más alto, hay que entretenerse menos, hay otro tipo de soluciones antes que quitar al nazareno que creo que debe de ser el protagonista de toda la Semana Santa y no ahora tratarlo, como se trata algunas veces, como un enemigo.

-¿Están abiertos en la hermandad a seguir probando nuevas fórmulas en la configuración del Miércoles Santo y a cambiar la posición o el recorrido si es necesario?

-Bueno, ahora mismo, según el último acuerdo, las juntas de gobierno han firmado un acuerdo por tres años. Se ha cumplido el primero, queda el del año que viene, y el tercero en principio es un acuerdo de intenciones, ya para esa fecha el Consejo no estará vigente el Consejo actual, pero que en principio para el año que viene se continuará con el acuerdo firmado. Ya que se ha firmado habrá que cumplirlo. Por lo demás, yo creo que es el único día de la semana donde en un radio de dos kilómetros cuadrados salen cinco cofradías. Ocurriendo eso, hagamos lo que hagamos, pongamos uno por delante, uno por detrás, cambiemos de sitio, cambiemos de lugar, siempre acabará produciéndose un cruce y se acabará produciendo el encontronazo de una hermandad con otra, algo tiene difícil solución. La solución pasará por que todos pongamos de nuestra parte, y San Bernardo, por supuesto, estará abierto a cualquier posibilidad que sea lógica y razonable como no puede ser de otra forma, pero tenemos que hacerlo entre todos en común, echarle como digo imaginación y ser consciente de que el problema tiene muy difícil solución porque, hagamos lo que hagamos, sobre todo las hermandades de la última parte del día siempre acabarán encontrándose unas con otras.

-Otro aspecto que da que hablar es el acompañamiento musical del Cristo de la Salud.

-Sí. La hermandad de San Bernardo siempre ha sido fiel a sus proveedores y en principio no tenemos intención, por lo menos este primer año, de que no haya cambio y continuaremos con la banda de Presentación al Pueblo de Dos Hermanas. Esto lo tendremos que tratar en la junta de gobierno, pero la idea es continuar con Presentación. No quiere esto decir que cerremos las puertas a un posible cambio y una nueva forma de acompañamiento musical. También es cierto que los ciclos se inician y se acaban, que nadie puede considerar que está para siempre en un puesto, ni siquiera el hermano mayor, pero que en principio nosotros estamos contentos tanto con la banda del Cristo como con la del palio.