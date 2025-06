Manuel González: «Necesitamos poner al nazareno en el centro del Domingo de Ramos y que nuestra estación de penitencia sea más cómoda»

-¿Cómo se está llevando el proceso electoral en la hermandad en las últimas semanas?

-Desgraciadamente el proceso electoral empezó con una paralización aun incomprensible por parte del hermano mayor y la junta de gobierno que es la constatación de que en la hermandad ... se ha perdido la naturalidad que en una comunidad de fieles cristianos deberíamos tener. A través de las redes sociales de la hermandad nos enteramos de la paralización del proceso por la presunta «irregularidad» de uno de los candidatos, poniendo en tela de juicio el nombre de los 37 hermanos que conformamos las dos candidaturas. Ese inicio, que provocó la dimisión de dos de los tres miembros de la comisión electoral, demuestra a nuestro juicio que la hermandad necesita otras formas para afrontar los proyectos más inmediatos.

Por otra parte pensaba, quizás de forma demasiado optimista que la posibilidad de que los hermanos tuvieran dos opciones no tenía que suponer una ruptura, pero no me ha gustado el tono de la campaña empleado en algunos foros y creo que va a ser necesario un ejercicio de recomponer la hermandad. Me ha sorprendido la agresividad con la que se han tratado algunas cuestiones.

-¿Cuáles son los proyectos a seguir de su programa? ¿Y lo más destacado?

-Queremos recuperar la familiaridad, la cercanía, la capacidad de diálogo y la escucha activa a los hermanos que entendemos que se han perdido en los últimos cuatro años. Si nuestra candidatura resulta elegida por los hermanos, lo primero que tendremos que hacer es restañar la unidad y trabajar por la integración de todos los hermanos en la vida de hermandad, hayan apoyado a una u otra opción. Además, como ya hemos dicho, entre nuestras primeras medidas se encuentran el renovar la confianza en el vestidor de la Virgen, Leandro González, en los capataces, Manuel Vizcaya y Pepe Luna, y por supuesto en las bandas, Rosario de Cádiz y la Oliva de Salteras. Igualmente nombraremos las comisiones que afronten el posible cambio de misterio, la inaplazable reforma de reglas o el 50 Aniversario de la capilla que celebraremos en 2026. Además, tomaremos conocimiento de los informes sobre el estado de conservación del Cristo de las Penas y someteremos a la decisión del cabildo de hermanos las acciones a seguir en este asunto. También es primordial que constituyamos una comisión mixta entre la junta de gobierno saliente y entrante porque la hermandad no puede comenzar cada cuatro años de cero, y para proseguir con los proyectos que hay iniciados es fundamental la comunicación con la junta saliente.

-¿Hay algo que cambiar en la hermandad de la Estrella?

-Fundamentalmente la forma de afrontar los proyectos y, como decía antes, recuperar cuanto antes la cercanía y familiaridad, capacidad de diálogo y espíritu conciliador. Tenemos que volver a ser una hermandad de todos, donde se puedan expresar opiniones con libertad y al mismo tiempo tenemos que seguir avanzando en nuestro crecimiento. Debemos ahondar en la espiritualidad de la hermandad, con una formación que llegue a los hermanos de todas las edades y que nuestros cultos sean participativos, permitiendo a los hermanos vivirlos en espíritu y en verdad. Igualmente la bolsa de caridad debe seguir trabajando en este aspecto, con los proyectos actuales y otros nuevos que se sumen como el «Banco de cuotas». Recuperar la familiaridad de la hermandad no está reñido con avanzar hacia una gestión más transparente, moderna y eficiente, donde los hermanos no solo conozcan sino que entiendan las cuentas de la hermandad.

-¿Qué opina del actual misterio del Señor de las Penas?

-La cuestión del misterio lleva mucho tiempo encallada en la hermandad y es necesario darle una solución, pero no una solución cualquiera, sino aquella con la que nuestra corporación termine más unida y plenamente satisfecha. El cabildo de hermanos aprobó iniciar los estudios para su posible remodelación y por ello si resulta elegida nuestra candidatura nombraremos una comisión multidisciplinar en la que haya sacerdotes, historiadores, artistas, etc… que permita presentar a los hermanos las mejores opciones posibles. Pero como decía en todo este proceso es fundamental la capacidad de escucha a los hermanos y que la conclusión del mismo nos haga terminar más unidos si cabe, porque el Señor de las Penas y nuestra Hermandad no se merecen otra cosa.

-¿Y el Domingo de Ramos? ¿Volvería a la posición histórica de la hermandad?

-El Domingo de Ramos para la hermandad de la Estrella necesita cambios de recorridos y horarios. No está en nuestra mano prometer uno u otro puesto en la nómina porque no depende de ninguna candidatura, pero sí que me puedo comprometer a buscar soluciones para que la Virgen de la Estrella no vuelva a entrar a las 4 de la mañana como este año o que nuestros nazarenos no tengan que ir formados de a tres desde antes de salir hasta bien entrado el recorrido de vuelta. Necesitamos poner al nazareno en el centro del Domingo de Ramos y conseguir que nuestra estación de penitencia sea cómoda y satisfactoria para todos los miembros del cortejo, pero en especial para nuestros nazarenos. Por ello, pretendemos implantar las nuevas tecnologías para poder tomar decisiones en tiempo real con datos objetivos que nos permitan evitar parones o cortes. Para conseguir que nuestros nazarenos vayan más tiempo de a dos necesitaremos, muy posiblemente, alargar el recorrido, pero hacerlo con cabeza para que, aunque tengamos que ir a un ritmo más elevado, no sometamos a nuestros nazarenos a parones y cambios de ritmo que hacen la estación de penitencia totalmente insufrible.

-Un mensaje para los hermanos de la Estrella.

-Que participen este jueves en las elecciones. Es un día muy importante porque vamos a decidir, no solo qué junta de gobierno estará los próximos cuatro años, sino cómo será el futuro más inmediato de nuestra hermandad, y una decisión de este tipo merece de la participación del mayor número de hermanos posible. Yo le pido a mis hermanos que voten en conciencia, pensando qué es lo mejor para la hermandad y teniendo la seguridad, de que si resultamos elegidos, trabajaremos desde el primer instante para conseguir una hermandad unida, porque solo desde la unión podremos afrontar los retos tan importantes que nos vienen.