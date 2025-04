La espalda del palio de Consolación: «Vaya obra de arte»

Un único susto. La temperatura fue agradable, a veces picaba hasta que se levantaba el viento. Pero ya no importaban las nubes. Se acabaron los partes y las prórrogas. Hasta las 19.30. De repente, un leve chispeo hizo que se abrieran los paraguas. Fue sólo un susto que duró una hora. Llevábamos desde 2023 sin tener una jornada tranquila desde el principio hasta el final. El tuit de Aemet a las seis fue gloria pura: «Está información no se actualizará hoy». Luego cayó la noche y se levantó una rasca difícil de olvidar.

Aznar, el baratillero. El expresidente tenía ayer un balcón privilegiado para ver salir la hermandad con su mujer Ana Botella. No es la primera vez, porque también estuvo en el Miércoles Santo de 2019 y en algún otro. No se recuerda la presencia de un antiguo jefe del Ejecutivo en la Semana Santa de Sevilla, y menos repitiendo.

Plaza Nueva. Poco a poco va calando en las cofradías el discurso de la flexibilidad para evitar que todo se colapse. En 2023 fue la Esperanza de Triana la que alargó su camino por la Plaza Nueva para aliviar la compresión de sus nazarenos. Y la experiencia fue un éxito. Ayer fue el Baratillo quien estrenó este nuevo recorrido, que además de funcional resulta cómodo y hermoso. Este Gran Salón de Sevilla debería ser un lugar de referencia, no sólo de paso.

Sin retrasos. El día fue como un reloj, y esto es noticia el Miércoles Santo. ¡Aleluya!, gritaron los del Consejo y los diputados mayores. Nadie se lo podía creer. En la jornada de los retrasos por antonomasia, junto con el Domingo de Ramos, con más problemas que la propia Madrugada, han encontrado un camino para arreglarlo. Y todo pasa por tener voluntad para cumplir. Y andar. No hay más. En la Campana se acumularon al final 25 minutos, que en la Catedral, que es donde importa, fueron sólo 14 antes de que llegara el Cristo de Burgos, la gran perjudicada por ser la última.

La Caridad en la Avenida. El mito de la Caridad en la Avenida está bien merecido. El palio se enseñorea en su barrio desde que levanta los zancos en el banco de España hasta que pisa el mármol de la Catedral. Sin parar de andar, fueron cuatro marchas, una detrás de otra, como 'Reina de Triana', 'Macarena' de Abel Moreno o 'Encarnación coronada' con un compás alegre y pasos atrás. El público jaleaba a la Virgen, emocionado, y hasta Marcelino Manzano no pudo contenerse, se escapó del palquillo de San Miguel y la recibió en la puerta.

Las flores rojas. En el Cristo de Burgos está el contrapunto del día. Aquí todo es sobriedad y elegancia, una cofradía chapada a la antigua donde no hay artificio alguno más allá del insuperable repertorio que lleva Tejera, como lo que sonó en la Plaza del Pan: 'Soleá dame la mano' y 'Aquella Virgen'. Ayer, eso sí, hubo división de opiniones con el exorno floral del palio, a base de claveles rojos. Fue llamativo. Quizá excesivamente para una cofradía tan clásica.

El orden final. Para los Panaderos, el adelanto de dos puestos en la jornada le ha beneficiado como cofradía. En un contexto difícil para la hermandad, evitar las horas tardías es fundamental y ayer ya nadie afiló los colmillos. A las Siete Palabras, con el mejor paso de misterio del día, que es culmen del clasicismo más cuando se enmarca con los naranjos de Virgen de los Buenos Libros a oscuras, la entrada a esas horas tan tardías no le ayuda nada para crecer. La banda no ayuda tampoco, sobre todo cuando no toca lo clásico. Al menos, pudo recuperar la calle Hernando Colón.