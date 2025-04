Aceptar también el granizo es pasarse: ¿cuándo hemos normalizado esto?

Las decisiones del Cerro. El Cerro, como el resto de las de barrio, es la que más difícil lo tiene siempre. Tiene que jugársela, no le queda otra, por lo que es lógico que asuma más riesgos y se marque como objetivo llegar al menos a la Catedral. Allí se iba a quedar para no afectar a la ida de los Estudiantes por la calle San Fernando pero, al suspender ésta su estación de penitencia, decidió regresar por el camino más rápido cuando confirmó que ya no habría más sustos.

No es valentía. Lo que hizo San Benito no es valentía. Ni arrojo. Resultó hasta cierto punto temerario. Los partes no eran los mejores, pero a la salida nadie podía esperar que cayese hielo del cielo. Pero, una vez en la calle, es inexplicable que no se refugiaran estando el palio junto Santa Catalina -de hecho entró en Santiago para saludar a la Virgen del Rocío- y el crucificado en la puerta de la Anunciación. Descomponer una cofradía de dos mil nazarenos no debe ser una decisión fácil, pero la imagen fue dolorosa.