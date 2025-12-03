Enrique Gutiérrez Carrasquilla restaurará a la Virgen de las Aguas del Salvador, la hermana gemela de la Virgen de los Reyes

La Virgen de las Aguas del Salvador, una de las imágenes marianas más antiguas de la ciudad de Sevilla, será restaurada en el taller de Enrique Gutiérrez Carrasquilla, profesional al que el Cabildo Catedral de Sevilla, de quien depende la talla fernandina, ha ... encargado el diagnóstico de su estado de conservación y la propuesta de intervención sobre la misma.

La Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura ha dado luz verde a las tareas tras la evaluación del correspondiente informe diagnóstico, la propuesta de tratamiento y el presupuesto de intervención de la imagen firmado por el conservador-restaurador sevillano, al considerarlo correcto en su análisis y diagnóstico de las patologías que presenta la imagen y adecuado en cuanto a las propuestas de actuación.

Enrique Gutiérrez Carrasquilla se ha encargado recientemente de la restauración del Señor del Soberano Poder y la Virgen de Regla de los Panaderos, que regresan al culto este miércoles 3 de diciembre tras dos meses de trabajos. Además, recientemente también se ha encargado del Cristo de Burgos y de distintos bienes muebles del Cabildo Catedral.

Una imagen del siglo XIII

La historia de la Virgen de las Aguas, de fisonomía muy similar a la Virgen de los Reyes, idéntica a la de la patrona de la Archidiócesis de Sevilla. San Fernando, al conquistar la vieja Isbilya en 1248, introdujo varias tallas marianas para fomentar el culto cristiano en la ciudad hasta entonces musulmana. Por ello, se destinaron tallas marianas para cristianizar las dos principales mezquitas: al igual que la Virgen de los Reyes fue entronizada en la actual Catedral, la de las Aguas llegó a la que en adelante sería la iglesia del Salvador, siendo ubicada su capilla en el mihrab o lugar sagrado de la anterior mezquita.

Desde el siglo XIII hasta la actualidad ha pasado por diversas vicisitudes, teniendo periodos de gran esplendor con una hermandad en su honor que se extinguió. También ha salido en procesión en numerosas ocasiones. Las últimas, cuando el cardenal Amigo trató de recuperar su salida anual junto a San Fernando el 30 de mayo en la década de los 2000. Aunque ya no sale a la calle, la imagen continúa recibiendo culto en el camarín de su majestuoso retablo situado en la nave de la epístola de la colegial, frente a la capilla sacramental donde se encuentra la hermandad de Pasión.