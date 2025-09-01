La Pastora de Santa Marina llega a San Pedro en el comienzo del mes de su coronación

La Divina Pastora de Santa Marina ha comenzado en la jornada final de agosto su camino hacia la coronación canónica, con el primero de los traslados previstos en los próximos días hasta la parroquia de San Pedro. Es la segunda etapa de salidas de esta imagen tras haber visitado los Tres Barrios y el colegio de las Calasancias en la pasada Cuaresma.

La Virgen ha salido de su capilla para permanecer en su parroquia durante dos semanas. Su regreso a la sede canónica, previsto para el 28 de septiembre, se producirá ya coronada, convirtiéndose en la segunda coronación del año, tras la de la Virgen del Rocío de la Redención, que tuvo lugar hace apenas dos meses.

Casi tres cuartos de hora antes de la salida, que comenzó a las 19:58 horas, numerosos fieles se congregaron en los alrededores de la capilla para acompañar a la Virgen en este breve traslado, de aproximadamente una hora y cuarto de duración, que siguió un recorrido corto y directo, con paradas en San Juan de la Palma y en el convento de Santa Inés.

Al abrirse las puertas del templo, los aledaños lucían engalanados con numerosos adornos. La comitiva salió encabezada por los hermanos portando hachetas y el escapulario elaborado especialmente para este acontecimiento. Antonio Santiago dirigía las andas cedidas de la Pastora de San Antonio, encargadas de trasladar a la Virgen de Santa Marina hasta San Pedro, mientras una nube de incienso envolvía solemnemente a la imagen.

Delante de la Virgen, Francis Segura interpretaba el piano, colocado sobre un mueble portátil y transportado por los hermanos, una labor nada fácil de hacer. Durante todo el recorrido, no cesó de tocar mientras los hermanos cantaban plegarias dirigidas a la Pastora, creando un ambiente de oración. Todo era recogimiento.

En un silencio absoluto, la Pastora cruzaba el dintel de la capilla, flanqueada por seis faroles, portados en todo momento por los acólitos. Se trata de piezas tradicionales y antiguas, utilizadas históricamente en las glorias, que iluminaban los rosarios que, a lo largo de los siglos, recorrían las calles junto a los simpecados.

No faltaron las lágrimas. Rocío, hermana de Juan Martínez Alcalde, colocada justo en la puerta, rompió a llorar al contemplar a su Pastora camino de la coronación. En la imagen vio reflejado a su hermano, quien dedicó gran parte de su vida al servicio de esta hermandad y de otras corporaciones de gloria, trabajando en silencio para engrandecerlas.

La Virgen lucía una mantilla y corona, anticipando simbólicamente los actos que la hermandad vivirá a finales de septiembre. Con esta salida se da inicio a un nuevo curso en Sevilla. Estos meses finales del año se presentan nuevamente cargados de salidas ordinarias y extraordinarias.

La mayor parte de los asistentes acompañaron a la Pastora de Santa Marina durante todo el recorrido. Un momento especial se vivió en San Juan de la Palma, el templo vecino más cercano a la hermandad, donde esperaban la Virgen de la Amargura, la Virgen de la Cabeza y Montemayor, en un emotivo saludo entre imágenes y devotos.

La música del órgano no cesaba mientras continuaban los rezos, acompañando el paso de la imagen que cruzaba la plaza de San Juan de la Palma rumbo a la calle Gerona, todavía en obras. Finalmente, la procesión desembocó en Doña María Coronel, con un fondo de luz espectacular que no pasó desapercibido para los asistentes, quienes no dejaban de comentarlo.

Caía la noche cuando la Virgen llegó a San Pedro, en un recorrido más breve que en semanas anteriores. Allí esperaban Antero Pascual, la hermandad del Cristo de Burgos, el Pilar y la sacramental, quienes ofrecieron flores a la imagen y acompañaron a la Pastora por el interior del templo. Con una oración se dio por concluido este culto extraordinario, uno más de los que aún quedan por celebrarse, reflejando el esfuerzo constante de la hermandad, que ni siquiera en verano descansa para engrandecer a su Divina Pastora.