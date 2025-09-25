El embajador de Pakistán ante la UE visita la exposición de arte sacro sevillano: «Espero que encontremos una solución muy pronto»

Tal y como se había anunciado, el embajador de Pakistán ante la Unión Europea, Rahim Hayat Qureshi, ha cumplido con su compromiso de visitar la exposición de arte sacro sevillano instalada en la sede del Parlamento Europeo. Lo ha hecho acompañado del eurodiputado Juan Ignacio Zoido, quien le ha mostrado personalmente las creaciones de los artesanos sevillanos que desde hace una semana se exhiben en Bruselas.

Esta visita responde al compromiso adquirido por ambos y por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tras la reunión celebrada el pasado martes entre las tres partes en la embajada pakistaní en Bruselas. Rahim Hayat Qureshi ha realizado este gesto como primera muestra del trabajo iniciado por Pakistán para investigar y frenar los posibles casos de competencia desleal que afectan a los talleres de arte sacro sevillano.

El embajador, que se ha declarado «muy impresionado» por la calidad estética y artística de las piezas, ha reconocido estar al tanto de la polémica: «Conocí por la prensa estos posibles casos de competencia desleal. Son una pequeña parte de la gran relación comercial entre Pakistán y la Unión Europea, y espero que podamos encontrar una solución muy pronto».

En este sentido, Qureshi ha asegurado que ya está en contacto con la embajada de Pakistán en Madrid y que cuenta con instrucciones de su Gobierno para dar una salida definitiva al conflicto: «Esta situación nos preocupa, por eso queremos estudiarla y encontrar una solución rápida».

Primer paso para resolver el conflicto

Tras la visita, Juan Ignacio Zoido se ha mostrado muy agradecido con el diplomático pakistaní y satisfecho con su compromiso por trabajar juntos en este caso. Para el eurodiputado sevillano, esta reunión era «un empeño personal por trasladar a la diplomacia pakistaní el grave problema que algunos de sus talleres están ocasionando a los artesanos sacros sevillanos».

Según ha explicado, «uno de los grandes propósitos de la exposición de arte sacro en el Parlamento Europeo era cumplir la promesa de apoyo y defensa a los artesanos locales». En cuanto a los próximos pasos de la investigación, Zoido confió en una solución rápida a los posibles casos de competencia desleal o falsificaciones de piezas. Al término de la reunión, trasladó al embajador la plena disposición de colaborar «en la búsqueda de una solución comercial que proteja los oficios centenarios de los artesanos locales».

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido la visita, este jueves del embajador de Pakistán en la Unión Europea a la exposición «El Arte Sacro de Sevilla, en el corazón de Europa».

«Como alcalde de la ciudad cuna de esta industria y arte únicos en el mundo, quiero agradecer este gesto del embajador para conocer de primera mano la calidad de la manufactura sevillana desde hace siglos, como atestiguan estas piezas llevadas a Bruselas y que son todo un referente del patrimonio religioso español».

Por ello, «esto solo es el comienzo de un vínculo que nos lleve a seguir estrechando lazos con el fin de consensuar un modelo que nos permita seguir protegiendo nuestra industria y su valor en calidad y creación. Sevilla es la capital mundial del arte sacro, con piezas genuinas de nuestra tierra que son admiradas en el mundo entero, y debemos velar por que el trabajo de nuestros talleres y artesanos sea respetado y reconocido en su autenticidad. Nuestro patrimonio artístico sacro no es solo un motor cultural, económico y turístico, sino que forma parte de nuestra identidad, y merece una protección acorde a su valor», ha destacado Sanz.