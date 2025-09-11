Las elecciones de San Gonzalo, pendientes de un dictamen del Arzobispado

La actual junta de gobierno de la hermandad de San Gonzalo, en los cabildos oficiales celebrados entre los días 1 y 8 de septiembre, ha acordado, a petición de la comisión electoral, desestimar las solicitudes a cargos de la junta de gobierno para las próximas elecciones al presentar irregularidades, según lo reflejado en el informe presentado por dicha comisión.

En consecuencia, el desarrollo del proceso electoral en la hermandad de San Gonzalo permanece a la espera del dictamen de la Archidiócesis de Sevilla, cuya resolución será determinante para la continuidad del calendario electoral establecido.

Manuel Lobo, actual hermano mayor, anunció hace unas semanas que no se presentará a la reelección.Los dos candidatos que concurren al proceso electoral forman parte de su actual junta de gobierno: Juan Ogazón Montes, mayordomo primero de la hermandad, y Gonzalo Pérez Oliver, promotor sacramental.

El cabildo general de elecciones de San Gonzalo está previsto para el próximo 26 de octubre, a celebrar en las dependencias de los salones parroquiales, en horario de 9:00 a 21:00 horas.

