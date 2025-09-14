Fragmentación, personalismo y crispación: la cara B de las elecciones con varios candidatos en las hermandades

Algo que hasta hace relativamente poco era inusual en la mayor parte de las hermandades de Sevilla se está volviendo cada vez más común. Se trata de las elecciones con dos o más candidatos a hermano mayor, un fenómeno que se extiende de forma ... paralela -o directamente proporcional- tanto al crecimiento de las nóminas de hermanos como a la polarización, el debate y las trifulcas en la esfera pública sobre asuntos internos de las cofradías.

Sirva como muestra un botón. Sólo en 2025, ya han tenido lugar citas electorales a las que concurrían más de una lista en Jesús Despojado, la Estrella y los Estudiantes, y por delante se ha confirmado una idéntica situación en el Beso de Judas -los comicios se celebran este martes-, Santa Genoveva, San Gonzalo -en el aire-, las Aguas, la Macarena y Pino Montano. En las Aguas y la Macarena, de hecho, serán tres los candidatos a hermano mayor.

Lo más problemático de esta aparente democratización de las cofradías es que, en la mayoría de los casos, lleva pareja una fuerte división, intereses y conflictos abiertos entre quienes se presentan. El ejemplo más claro, las elecciones en los Panaderos de octubre de 2024, que fueron impugnadas y acabaron desembocando en la dimisión en bloque de toda la junta de gobierno y la imposición de un comisionado.

Hermandades divididas

¿Cuál es la razón de esta tendencia que llena de hermanos los cabildos de elecciones, pero también en muchos casos las redes sociales y los grupos de WhatsApp de mensajes ofensivos de unos hermanos contra otros? ABC ha preguntado a varios cofrades con una larga trayectoria a sus espaldas para tratar de dar con los posibles motivos y poner de relevancia sus consecuencias.

Manuel Román, quien fuera presidente del Consejo de Cofradías entre 2000 y 2009, percibe la tensión que se vive en buena parte de las hermandades que se ven afectadas por procesos electorales con varias listas, que, a su juicio, «siempre generan división. Si hay dos candidatos, la hermandad se parte en dos; si hay tres, en tres». En el mencionado caso de los Panaderos, las elecciones posteriormente anuladas se resolvieron con sólo un voto de diferencia, mientras que las del pasado mes de junio en la Estrella se decantaron por siete papeletas. En algunos casos, la herida permanece abierta tras los comicios, mientras que en otros hay un conflicto abierto antes de la celebración, como ocurrió con las acusaciones de boicot en plena campaña por parte de uno de los candidatos de Jesús Despojado o la anulación de candidaturas tanto en los Estudiantes hace meses como ahora en San Gonzalo.

«Todo lo malo de la televisión y la política se está trasladando a las hermandades: la crispación, los insultos...» Joaquín Delgado-Roig Exhermano mayor del Silencio

El exhermano mayor de San Esteban califica como «preocupantes» este tipo de situaciones. «No se puede tratar al hermano como enemigo en vez de como alguien que está intentando aportar a la hermandad». Asegura que no entiende como personas «que se han criado juntas acaben tan mal» en algunos casos: «Desde las hermandades tenemos que dar ejemplo». Sin embargo, muchos cabildos de elecciones se han convertido en «procesos políticos» que, sin duda, constituyen todo un reflejo de la sociedad actual. «Se está tomando la parte más negativa de la política y la sociedad: la crispación, las descalificaciones, los insultos...», lamenta Joaquín Delgado-Roig, histórico dirigente del Silencio, quien está convencido de que «todo lo malo de la televisión y los políticos se está trasladando a las hermandades».

No son reflejo las candidaturas múltiples en una hermandad, en cambio, de la intensa y activa vida de la misma, como señala Román. «Por haber más candidatos a hermano mayor no tiene más vida una hermandad que otra. El denominador común es que siempre hay tiranteces y escisiones. Se calientan los egos y se dicen cosas que no se tienen que decir». Esto puede venir fomentado por la exposición que tienen actualmente todos los asuntos internos de las cofradías fuera de las mismas. «Antes se vivía todo más internamente, ahora se mira mucho hacia el exterior. Esa idea de exteriorizarlo todo en las hermandades no es buena», lamenta el expresidente del Consejo.

«Siempre hay tiranteces y escisiones. Se calientan los egos y se dicen cosas que no se tienen que decir» Manuel Román Expresidente del Consejo

Lo cierto es que el reconocimiento público y el estatus que en determinados círculos puede otorgar ser hermano mayor de una cofradía a día de hoy puede incentivar a más de uno a dar el paso. «Está claro que cada hermano es libre de presentarse si cumple los requisitos, y que cada uno concurre con una idea, hay quien busca el servicio y quien busca el personalismo», incide Román, quien sin embargo reconoce que «ahora hay una mayor facilidad que antes para presentarse; antes se lo pensaban dos veces, no se presentaba cualquiera».

Delgado-Roig, por su parte, apunta que «a la gente le gusta mucho salir en la fotito, llevar la vara y la medalla, pero esa es la parte fácil. Ser miembro de junta requiere mucha dedicación, trabajo y compromiso, y hoy día no hay 40 o 60 señores que dediquen el tiempo necesario para la corporación», por lo que es difícil que los equipos de dos o tres candidaturas «sean eficientes y eficaces». Así lo piensa también Félix Ríos, anterior hermano mayor del Gran Poder, que opina que «por mucho que hayan crecido las hermandades, al final el compromiso lo tienen cuatro o cinco solamente».

Falta de fraternidad y formación

Sin embargo, no siempre ocurre lo mismo cuando se presentan varias candidaturas. Al fin y al cabo es -o debería ser- un proceso democrático. El asunto, sobre todo al principio, se llevaba con naturalidad. «La primera vez que hubo dos listas en el Silencio fue cuando me presenté yo», recuerda Delgado-Roig, que accedió al cargo de hermano mayor en 1998: «No hubo ninguna división ni problema. Y a aquellos que eran más reticentes a mi junta los fui integrando personalmente cuando entré». Por desgracia, en la actualidad cuesta más que eso suceda: «Ahora hay poca fraternidad, muchos miembros de las candidaturas que no ganan desaparecen de la hermandad».

El que fuera máximo responsable del Silencio hasta 2004 hace hincapié, además, en la falta de formación en las cofradías, que es «absolutamente pobre» en muchos casos: «Un hermano mayor tiene que gobernar para todos, pero hace falta tiempo, paciencia, mucha formación y tener concepto de hermandad, algo que se está perdiendo y es muy grave». La solución a la carencia de formación no es fácil por la escasez de tiempo y la poca preparación previa.

«No es bueno que las dobles candidaturas sean algo recurrente, porque demuestran que hay fragmentación de fondo» Félix Ríos Exhermano mayor del Gran Poder

Sea como fuere, hay quien es algo más optimista sobre todo esto. Félix Ríos señala que el hecho de que haya dos candidaturas -tres ya es demasiado- «puede ser saludable» en determinadas ocasiones «para renovar una hermandad» y que esta no se estanque en el continuismo: «Las hermandades corren el riesgo de volverse endogámicas». Sin embargo, matiza que «no es bueno que sea algo recurrente, porque ya deja de ser algo puntual, sino que demuestra que hay fragmentación de fondo». Para Ríos, «el término medio es la virtud», un término medio que cada día parece más difícil de encontrar en el mundo de las cofradías, que actualmente «está fuera de toda medida».

Por lo pronto, el calendario electoral no descansa y hay numerosas citas con las urnas en el horizonte, algunas de ellas con campañas y guerras abiertas desde hace meses. Este martes 16 de septiembre están citados los hermanos del Beso de Judas; el miércoles 24, los de Santa Genoveva; el 26 de octubre serán las elecciones de San Gonzalo si se mantienen los plazos establecidos y no se acaban aplazando; el 14 de noviembre, las de las Aguas; el 30 de noviembre, los mediáticos comicios de la Macarena; y, ya en el mes de diciembre, los de Pino Montano. Se espera que la mayor parte de ellos batan su récord de asistencia, como ya ha ocurrido en las citas de los últimos meses.

Las elecciones de la Milagrosa, el Cristo de Burgos, el Silencio, San Isidoro, el Gran Poder y la Exaltación también tendrán lugar de aquí a final de año, aunque estas contarán solamente con un candidato a hermano mayor. Sólo el tiempo dirá si las aguas vuelven a su cauce o las hermandades quedan sumidas en un fraccionamiento total.