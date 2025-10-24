Eduardo Castillo Ybarra, reelegido como hermano mayor del Silencio

A falta de confirmación del cabildo por parte de la autoridad eclesiástica y posterior toma de posesión, estos son los nombres que conformarán la junta de gobierno del Silencio:
- Hermano mayor: Eduardo Castillo Ybarra
-Consiliario 1º: César Hornero Méndez
-Consiliario 2º: Ignacio Conradi Torres
-Censor 1º: Adolfo de Salazar Mir
-Censor 2º: Cristóbal Montes Muguiro
-Mayordomo 1º: Pablo Sánchez Fernández - Palacios
-Mayordomo 2º: Hortillo Pereda Armayor
-Secretario 1º: Manuel Ángel Calvo Calvo
-Secretario 2º: Juan Gilmaín Alonso
-Prioste 1º: Francisco Javier Andana Jiménez
-Prioste 2º: Pablo Rivas Asencio
-Diputado mayor de gobierno: Pedro José Domínguez - Leño Fernández
-Diputados: César Gandolfo Fariña, Manuel Fernández - Palacios Sánchez, Salud del Rey Reguera, José Luis Conradi Álvarez, Pedro Molina de los Santos, Fátima Molina Blanco y David Moya Cabezas.
