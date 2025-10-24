Suscríbete a
Eduardo Castillo Ybarra, reelegido como hermano mayor del Silencio

La hermandad ha celebrado cabildo general de elecciones en la tarde noche del 24 de octubre

Jesús Nazareno del Silencio
M. J. R. Rechi

Sevilla

La hermandad del Silencio, en la tarde noche del 24 de octubre, ha celebrado sus comicios en las dependencias de la corporación, en la que resultado reelegido como hermano mayor Eduardo Castillo Ybarra para el próximo trienio.

En total han ejercido ... el derecho al voto un total de 418 hermanos, de los cuales 341 lo han hecho a favor del candidato, mientras fueron contabilizados 76 en blanco y 1 nulo.

