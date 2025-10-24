Eduardo Castillo Ybarra, reelegido como hermano mayor del Silencio

La hermandad del Silencio, en la tarde noche del 24 de octubre, ha celebrado sus comicios en las dependencias de la corporación, en la que resultado reelegido como hermano mayor Eduardo Castillo Ybarra para el próximo trienio.

En total han ejercido ... el derecho al voto un total de 418 hermanos, de los cuales 341 lo han hecho a favor del candidato, mientras fueron contabilizados 76 en blanco y 1 nulo.

A falta de confirmación del cabildo por parte de la autoridad eclesiástica y posterior toma de posesión, estos son los nombres que conformarán la junta de gobierno del Silencio: - Hermano mayor: Eduardo Castillo Ybarra -Consiliario 1º: César Hornero Méndez -Consiliario 2º: Ignacio Conradi Torres -Censor 1º: Adolfo de Salazar Mir -Censor 2º: Cristóbal Montes Muguiro -Mayordomo 1º: Pablo Sánchez Fernández - Palacios -Mayordomo 2º: Hortillo Pereda Armayor -Secretario 1º: Manuel Ángel Calvo Calvo -Secretario 2º: Juan Gilmaín Alonso -Prioste 1º: Francisco Javier Andana Jiménez -Prioste 2º: Pablo Rivas Asencio -Diputado mayor de gobierno: Pedro José Domínguez - Leño Fernández -Diputados: César Gandolfo Fariña, Manuel Fernández - Palacios Sánchez, Salud del Rey Reguera, José Luis Conradi Álvarez, Pedro Molina de los Santos, Fátima Molina Blanco y David Moya Cabezas.

