Dos Hermanas se rinde ante su Virgen de Valme bajo un intenso sol de octubre

Dos Hermanas comenzaba muy temprano la jornada de este domingo, el tercero de octubre, el de su romería, la de Valme. La misa de romeros en la parroquia de Santa María Magdalena a las seis de la mañana la presidía el ... director espiritual de la hermandad, Manuel Sánchez de Heredia, y la cantaba el coro de la Protectora. Y al término, nervios, emoción, recuerdos contemplando a la Virgen antes de ser trasladada a su carreta.

Minuto antes, María Luisa Díaz, su camarera, la retocaba con su habitual celo y cariño especial, y la miraba, en silencio y profundo sentimiento, como lleva años haciendo. Repique de campanas, aplausos e himnos sonaban casi al unísono para subir a la Virgen a su carreta, con un intenso perfume a nardos. La Virgen lucía el manto azul y oro y relucía en su carreta amarilla y blanca. Sus boyeros, guiando a la perfección a la Luz que más brilla en el octubre nazareno y que cada vez irradia más su Protección.

Y entonces sí, comenzaba el camino con la hermana mayor al frente, Isabel María Caballero, arropada por su junta de gobierno y autoridades: el alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez, y parte de la Corporación; el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; el teniente coronel Jefe del Batallón de Transmisiones III/22 , Vicente Rodríguez Polvillo; el comisario de Policía Nacional, José Luis Valverde; el teniente coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Montequinto; y el intendente de Policía Local, Francisco Monge, entre otros.

La multitud de fieles, muchísimas vestidas de flamenca, caminaba ante la carreta de la Virgen, de color amarilla y blanca, tono que era el preferido de Juan Gómez Justiniano, un gran devoto de Valme que vivió su última romería en 2024. En la esquina de Melliza, las hermanas Tere y Charo Justiniano con sus familias, cuyo abuelo diseñó la carrera de la Virgen, y también Juanita Jiménez en su balcón con su inseparable hija Fátima.

En la calle Botica cantó la salve el Coro. Al mismo tiempo se produjeron varias petaladas y una especial, con tonos verdes y blancos en la Peña Bética nazarena. Manolo Moreno, hermano mayor de la Coronación, con su sombrero miraba emocionado a su Virgen en el año en el que faltaba su hermana Carmela, pero rodeado de hijos y nietos. La Virgen emprendió el camino por la carretera vieja pasadas las diez de la mañana y alcanzó la Ermita de Cuarto sobre las dos de la tarde, celebrándose allí la Santa Misa.

Mucho calor

El camino de ida ha estado marcado por las altas temperaturas, el sol ha dominado todo la jornada y la estancia en Cuarto, ha sido muy calurosa, impropia de un mes de octubre; tanto que en algunas reuniones se ha agotado el agua antes que cualquier otra bebida.

Además, había muchísima gente en los alrededores de la Ermita y poca sombra algo que ha provocado menos cante y baile porque a pleno sol no se podía estar. Pese a ello, ni caballistas ni flamencas han perdido su compostura. Y si alguien no llevaba una flor, un peinecillo o un alfiler bien puesto ahí estaba Paco Chamorro para arreglarlo. Una vez el sol ha ido dando paso a la luna el alivio se ha apreciado entre los romeros y los nardos han empezado a desprender su olor.

De generación en generación

Las reuniones familiares son una tradición en la romería. Así la galera de Las primas reúne a las 'Chaparrejas', donde la mayor, la octogenaria Pepa, no falta a todo lo que se organiza en torno a Valme como el Rosario en Cuarto y vuelve feliz de ver a sus hijas Rocío y Chari con sus nietos Miguel, Víctor y María, sus maridos y sus sobrinas viviendo Valme como ella le ha inculcado.

La galera de 'Los malacara' reúne a la familia Rincón, sus consortes e hijos. Guitarras, cante, baile y una forma tradicional e intensa de disfrutar de este día único para todos y donde sin duda Valme es la protagonista como le han mostrado sus padres y abuelos. La familia Lozano y su tradición de caballistas y amazonas va dejando legado también. La elegancia y los detalles los caracterizan, a padres e hijos, además de su amor a Valme. Y andando, las Mendo, las Quito, los Martínez, los López, los Gil, las Cardona, los Gómez, los Macarreme y un largo etcétera. Entre los incondicionales, Manuel Lombo o Fernando Cano y otros que también se han dejado ver este año como el pregonero de Semana Santa de Sevilla 2026 José Antonio Rodríguez.

En las carretas, los carreteros siguen tradiciones y sobre todo trabajan para que Valme siga teniendo el color, la alegría y la belleza que caracteriza sus obras, en las que trabajan durante todo el año para un día. Y si estas raíces son importantes también lo son quienes por uno u otro motivo se acercan a la Protectora. Es el caso de Rocío Hernández Cañadas, que este año ha hecho parte del camino de ida por primera vez y le ha encantado. Durante muchos años ha ido a Cuarto a ver a la Virgen en su Ermita, y este también, aunque tras haber caminado junto a la carreta en la salida por Dos Hermanas se empieza a animar para ir con galera con su grupo de amigos.

Daniel Marino y Verónica García son de Zamora pero están vinculados a Dos Hermanas a través de amistades que ya son como familia. Su pequeña hija Julieta, de dos años, ha vivido su romería, una vez más vestida de flamenca y sin faltar a su visita a la Virgen, a quien la niña ve y se le ilumina el rostro. La romería, que ha reunido a más de 200.000 personas y llevaba 19 carretas y 60 galeras, ha transcurrido sin ningún incidente reseñable.