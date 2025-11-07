Dos Hermanas acoge este fin de semana el Encuentro Nacional de Hermandades Trinitarias

Este fin de semana, representantes de 18 corporaciones de diferentes puntos de España participarán en el XXIII Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías Trinitarias que se celebra en Dos Hermanas y que tiene como anfitriona a la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo ... de esta localidad sevillana.

Bajo el lema 'Contemplando la Trinidad en el rostro de los olvidados', estas jornadas han sido pensadas como un espacio para profundizar en la misión que «encomienda la Orden Trinitaria, compartiendo reflexiones y experiencias, ilusiones y proyectos futuros, para buscar un punto de partida común que irradie en cada una de nuestras hermandades el Carisma revelado a San Juan de Mata, como una realidad vivida en unidad con el conjunto de la Confraternidad», afirman desde la organización.

Según el hermano mayor anfitrión, Manuel Muñoz, «para la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo es un honor organizar este encuentro en Dos Hermanas, ya que nos da la oportunidad de acoger a nuestros hermanos y hermanas de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías Trinitarias de España, mostrarles nuestra ciudad, nuestro patrimonio cultural y devocional, nuestra gastronomía y por supuesto, nuestra corporación. Desde otra perspectiva, tenemos que resaltar la repercusión económica en nuestro entorno, de manera directa e indirecta, ya que generará una experiencia que sin duda hará volver a muchos participantes, para conocer más a fondo nuestra ciudad».

Las entidades participantes son, además de los organizadores la del Cautivo y Rescatado de Ceuta, del Cristo de la Expiración de La Rambla, del Cristo de las Tres Caídas de Algeciras, del Divino Redentor Jesús Cautivo de Jaén, de la Trinidad de Sevilla, de la Humildad y Paciencia de Jerez de la Frontera, de Jesús Nazareno de Alcázar de San Juan, de Jesús Rescatado de Almagro, de Jesús Rescatado de Almodóvar del Campo, de Jesús Rescatado de La Solana, de Medinaceli de San Fernando, de Nuestro Padre Jesús del Rescate de Linares, de Nuestro Padre Jesús de Valdepeñas, del Rescate de Baeza, del Rescate de Granada, de Santos de Almodóvar del Campo, del Santísimo Cristo de Huelva, Consejo de la Confraternidad y la Orden de la Santísima Trinidad.

Formación

Las sesiones se desarrollarán en el Edificio del Parque Tecnológico Dehesa de Valme, en la Ciudad del Conocimiento y comenzarán el sábado a las 10.00 horas con la Cátedra Padre Fray Isidro Hernández bajo el título 'Ocho siglos después' a cargo del padre Antonio Aurelio Fernández. Él invitará a la reflexión que se realizará por grupos para intercambiar puntos de vista que favorezcan un conocimiento mutuo en profundidad.

El domingo, se hará un recorrido por el pasado, presente y futuro de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías Trinitarias, cuando se cumplen 25 años del Primer Encuentro, de la mano de algunas de las personas que han formado parte de su historia, en una mesa-coloquio moderada por el presidente del Encuentro, Eduardo Coto Martínez.

Las conclusiones vendrán de la mano del padre Antonio Jiménez Fuentes, como responsable de la Orden para la Confraternidad, lanzará un mensaje que aliente e impulse el camino a recorrer en el año venidero, para que las hermandades y cofradías renueven su compromiso trinitario, con retos comunes que den testimonio fortalezcan a todos en el camino de redención encomendado.

Visitas y besapiés

Los participantes en el Encuentro conocerán la zona centro de la localidad ya que hoy viernes serán recibidos en la plaza del Arenal. Después visitarán las casas hermandades de Santo Entierro, Oración en el Huerto y Rocío y culminarán la noche con un recital de saetas de la mano de integrantes de la Peña Flamenca Juan Talega, en la Casa del Arte.

El sábado por la tarde, además de un pleno de hermanos mayores, harán un recorrido con parada en la Capilla de San Sebastián, Capilla del Gran Poder y Parroquia de Santa María Magdalena. El día finalizará con el espectáculo 'Gloria a Ti, Trinidad' protagonizado por la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

El domingo, los inscritos contemplarán la casa hermandad de los anfitriones y acudirán a la Misa de clausura en la parroquia Nuestra Señora del Rocío para después participar en el Besapiés del Señor, organizado por este motivo.