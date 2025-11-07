Suscríbete a
Dos Hermanas acoge este fin de semana el Encuentro Nacional de Hermandades Trinitarias

Las sesiones formativas se completarán con un programa de visitas a lugares emblemáticos locales

Las imágenes de la Hermandad de la Trinidad de la Semana Santa de Sevilla 2025

Imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Dos Hermanas, titular de la hermandad anfitriona
Imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Dos Hermanas, titular de la hermandad anfitriona V.J.

Valme J. Caballero

Dos Hermanas

Este fin de semana, representantes de 18 corporaciones de diferentes puntos de España participarán en el XXIII Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías Trinitarias que se celebra en Dos Hermanas y que tiene como anfitriona a la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo ... de esta localidad sevillana.

