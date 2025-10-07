Suscríbete a
+Pasión

Las dos devotas de la Esperanza de Triana explican la foto más viral de la misión: «Ella es lo más grande que hay en el mundo»

Reportaje

Las dos formaron parte de la estampa en la que se ve a varias vecinas de Las Letanías en sillas de playa con un cuadro de la Virgen ultimando todo durante cuatro días

La Esperanza de Triana fleta dos autobuses entre Triana y el Polígono Sur para el 12 y 18 de octubre

Día 1 de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur: desayunos a los necesitados, misa y nostalgia por el reencuentro

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

María del Carmen y Huchi, protagonistas accidentales de la foto más viral de la misión, esperan a que la Esperanza pase por el Tiro de Línea
María del Carmen y Huchi, protagonistas accidentales de la foto más viral de la misión, esperan a que la Esperanza pase por el Tiro de Línea Víctor Rodríguez / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Toda la misión cabe en el espacio que existe entre dos sillas de playa, un carro de la compra fucsia, un termo y un cuadro de Nuestra Señora de la Esperanza de tiempos en los que los trianeros como tantos se vieron precipitados al éxodo. ... La autenticidad que irradia la imagen más viral en la preparación del primer traslado del Polígono Sur tiene que ver con la más pura sinceridad de dos de sus protagonistas. De no tener filtros y regalárselo todo, también lo que no tienen, a la Esperanza. Es lo que pretendieron María del Carmen y Huchi, autoras sin quererlo de una de esas estampas que ya son para siempre, en la que ambas posan junto a otras vecinas del Polígono Sur tras una jornada intensa dejándolo todo listo para cuando llegue la Virgen, muy presente en ese cuadro que desde el sábado es toda una realidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app