Las dos devotas de la Esperanza de Triana explican la foto más viral de la misión: «Ella es lo más grande que hay en el mundo»

Toda la misión cabe en el espacio que existe entre dos sillas de playa, un carro de la compra fucsia, un termo y un cuadro de Nuestra Señora de la Esperanza de tiempos en los que los trianeros como tantos se vieron precipitados al éxodo. ... La autenticidad que irradia la imagen más viral en la preparación del primer traslado del Polígono Sur tiene que ver con la más pura sinceridad de dos de sus protagonistas. De no tener filtros y regalárselo todo, también lo que no tienen, a la Esperanza. Es lo que pretendieron María del Carmen y Huchi, autoras sin quererlo de una de esas estampas que ya son para siempre, en la que ambas posan junto a otras vecinas del Polígono Sur tras una jornada intensa dejándolo todo listo para cuando llegue la Virgen, muy presente en ese cuadro que desde el sábado es toda una realidad.

Captó la estampa Daniel Sánchez, conocido en redes sociales como 'Jurista cofrade', un vecino de Las Letanías que cubría una a una todas las sensaciones que se iban agolpando en torno a la parroquia San Pío X, y que se encontró en la plaza previa al templo a numerosas vecinas del barrio, entre ellas a María del Carmen y a Huchi, que con gusto le atendieron para decirle que la que estaba por venir era nada menos que la Esperanza de Triana. Sánchez tomó su cámara y recogió el sabor y el costumbrismo de una de las seis barriadas del Polígono Sur como es Las Letanías, de las más desfavorables de toda Europa, y las redes sociales hicieron el resto: en verdad ellas eran portadoras del propio mensaje evangelizador en una zona tan modesta como es la que da techo ahora a la dolorosa.

Huchi y María del Carmen, a la izquierda y derecha del cuadro, enseñan el rostro de la Esperanza de Triana en compañía de otras vecinas de Las Letanías que prepararon toda la decoración de la barriada Daniel Sánchez / Jurista cofrade

«Vaya semana llevo, miarma»

Pocas horas después de que tanto María del Carmen como Huchi vieran cómo sus palabras y sobre todo el ejemplo de su sencillez traspasaba todas las fronteras en internet, ambas devotas se fueron a la avenida de los Teatinos para ver pasar a la Virgen. El Tiro de Línea tenía ambiente de Lunes Santo. Decidieron entonces servir de cicerone a la Esperanza para llevarla hasta Las Letanías no sin atravesar la barriada de La Oliva. No en vano ABC presenció el momento cerca de las dependencias de Santa Genoveva y no dudó en preguntarles qué tal llevaban eso de la fama. A lo que María del Carmen replicaba: «Vaya semana llevo, miarma. Todo por la Virgen, todo por la Virgen. Yo no nací en Triana, soy de Sanlúcar de Barrameda, pero me tira mucho mi Virgen de San Bernardo, mi Virgen de la Salud. Pero como todo es por la Virgen y estamos en el barrio, hay que hacer algo bueno», apunta esta vecina que lleva casi medio siglo viviendo en Las Letanías.

En la foto que se hizo viral, esta gaditana es la que saluda sonriendo al objetivo de Sánchez, apoyada sobre el marco del cuadro. Por más que su devoción más íntima se encuentre en ese barrio de los toreros, ella afirma que la Esperanza de Triana «es lo más grande del mundo». «Ella, mi Macarena y mi Gran Poder. Eso es lo más grande que hay en Sevilla, como está mandado», establece. A colación del sentido evangelizador de la misión en el Polígono Sur, María del Carmen es partidaria de que la Virgen «vaya a todos sitios, como está mandado». Reitera que tal y como lleva desde el sábado los hermanos de la Esperanza pueden estar tranquilos. «Una semana vamos a tenerla en San Pío X y otra semana en 'los amarillos'», expresa, haciendo referencia al contexto de la parroquia de Jesús Obrero, a la que llegará el domingo.

La cita «Cuatro días nos hemos llevado con los farolillos y los claveles. Ya está todo preparado» Las devotas de la imagen viral de la misión, poco antes de ver a la Virgen en el Polígono Sur

Para cuando sucedió la entrevista, Huchi tampoco había tenido la ocasión de poder ver a la Virgen del barrio que la vio nacer en ese primer traslado. «¿Que cómo hemos vivido los preparativos? Oju, estamos destrozadas», declara. «Cuatro días nos hemos llevado con los farolillos, los claveles. Ya está todo preparado», dijo el mismo sábado esta vecina cuya infancia se encuentra en la Vega de Triana, pero su vida la cuenta por décadas en el Polígono Sur. «Ahora el barrio va a salir por algo en condiciones», comenta María del Carmen. Y replica Huchi: «Hombre, mire usted, yo me voy a ir de cabeza para allá. Hemos dejado farolillos, claveles, todos los patios están adornados. La barriada, los banderines. Todo, todo, todo. Allí estamos todos locos por que pase», reconoce. Es mentar la melancolía que les producirá su conexión con Triana que las dos resoplan cuando escuchan el nombre de la otra orilla, aunque ya no esté quien les enseñó a cruzarla. «Casi todo el barrio es de Triana». Y Huchi apostilla: «Ver a la Virgen allí será como un reencuentro entre todos. Nos acordaremos de toda nuestra gente».