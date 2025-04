Domingo de Resurrección en Sevilla, en directo: última hora de la Semana Santa 2025

Es Domingo de Resurrección en Sevilla. La Semana Santa llega a su fin con la salida de la Hermandad de la Resurrección, única cofradía que realiza estación de penitencia en esta jornada tan especial. Desde la iglesia de Santa Marina, el Señor de la Resurrección y la Virgen de la Aurora recorrerán el corazón de la ciudad en un ambiente distinto al del resto de la semana: luminoso, festivo y esperanzador. Como es tradicional, la hermandad contará con el acompañamiento musical de la Agrupación Virgen de los Reyes y la banda de música de las Cigarreras. Sevilla, una vez más, se despide de su Semana Santa con la mirada puesta en la luz.

La Resurrección se funda en el año 1969 en el colegio La Salle- La Purísima, en la calle San Luis, con el impulso de la Asociación de Antiguos Alumnos y el apoyo del Hermano Secundino. En 1972 la corporación aprueba sus primeras reglas como Hermandad de Gloria y no sería hasta 1981 cuando el cardenal Bueno Monreal otorgue el carácter penitencial y sacramental a esta hermandad. Precisamente en este año, la autoridad eclesiástica concedió a la corporación el uso exclusivo de la iglesia de Santa Marina, abandonada desde el incendio de 1936.