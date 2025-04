Domingo de Ramos Sevilla, en directo: Todas las hermandades, en la calle a la espera de La Borriquita y El Amor

18:13

Niveles de ocupación en las calles del centro de Sevilla

Alta ocupación: C/ San Jacinto, Altozano, Puente Isabel II, C/ Santa Catalina , Cristo de Burgos , Plaza de la Encarnación, C/ Harinas , C/Arfe, C/García de Vinuesa

Tránsito lento. Se recomienda no acceder con carritos de bebés o sillas de ruedas.

Tránsito fluido: C/Reyes Católicos , C/ San Pablo . C/ Postigo del Carbón , C/ Dos de Mayo , C/ O’Donnell, zona de La Alfalfa

El acceso está permitido. Se recomienda no obstaculizar el paso.