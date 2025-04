Domingo de Ramos Sevilla, en directo: última hora del tiempo, recorrido y hermandades de la Semana Santa de Sevilla 2025

Es Domingo de Ramos, el día que da comienzo oficialmente la Semana Santa de Sevilla. Hoy, las hermandades de la Borriquita, Jesús Despojado, la Hiniesta, la Paz, la Cena, San Roque, la Amargura, la Estrella y el Amor recorrerán las calles de la ciudad en una jornada llena de tradición y emoción. La primera en salir será la Hermandad de la Borriquita, abriendo así la Semana Santa, mientras que la última en entrar será la Hermandad del Amor, cerrando este primer gran día de procesiones. Los sevillanos y los miles de turistas podrán disfrutar de las estaciones de penitencia de estas corporaciones a lo largo de la jornada.

¡Muy buenos días! Decía Eugenio Noel que "Sevilla no se limita a recordar el Evangelio, lo vive". Eso es precisamente lo que va ocurrir en la ciudad durante los próximos días. Hoy es Domingo de Ramos y eso significa que comienza oficialmente la Semana Santa de Sevilla 2025 .

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada no son especialmente halagüeñas. Según indican, existe un riesgo de lluvia del 100% entre las 14:00 y las 19:00 horas con un 70% posibilidad de tormenta. En cualquier caso, las previsiones pueden ir cambiando con el paso de las horas.