El Divino Perdón recorre Alcosa este domingo para celebrar los 25 años de la hermandad

La hermandad del Divino Perdón de Alcosa celebra este domingo una procesión extraordinaria con el Nazareno por los 25 años de la cofradía. A las 11:00 horas, comenzará la salida desde la iglesia de la Beata Ana María Javouhey discurriendo por las calles de la feligresía.

Tomará por Escritor Alfonso Grosso, Emilia Barral, Beata Ana María Javouhey, plaza Maestro Sánchez Rosa, plaza Azahín, Emilia Barral, avenida de Ciudad de Chiva, plaza Zocodover, Ontur, Pintor Alfonso Grosso, Carmen Conde, avenida Ildefonso Marañón Lavín y Escritor Alfonso Grosso, entrando a las 15:10 horas aproximadamente. El acompañamiento musical correrá a cargo de agrupación musical 'Nuestra Señora de la Encarnación' de la hermandad de San Benito. También, la banda de música de Santa Ana interpretará composiciones al titular de la cofradía en una parte del itinerario.

La imagen saldrá de forma especial sobre el paso del Nazareno de la Humildad de la cofradía del Cerro del Águila que ha cedido la andas para la ocasión. Cabe recordar que la corporación estrenó este 2025 el misterio de José Antonio Navarro Arteaga y que anteriormente, tenía otro paso de caoba.

Entre los múltiples detalles de esta procesión, el Señor irá acompañado por la luz de varios codales, símbolo de nuestra unión fraterna con las 4 congregaciones del barrio y con las 4 hermandades con las que comparten una especial vinculación como son San José de Cluny, los Franciscanos Menores Conventuales, el Sagrado Corazón de Jesús y el Santo Ángel de la Guarda. Las hermandades son los Dolores de Torreblanca, los Desamparados de Alcosa, los Dolores del Cerro y el Dulce Nombre de Bellavista.

Con esta salida finalizará un fin de semana más que extraordinario después de que el sábado haya comenzado la Misión de la Esperanza de Triana al Polígono Sur visitando primero la parroquia de San Pío X, así como la procesión de la Virgen del Rosario de la hermandad de la Corona por los alrededores de la Catedral.

