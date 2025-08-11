Suscríbete a
Las distintas versiones de las horas críticas de la intervención a la Esperanza Macarena

Se contradicen en aspectos como las llamadas a Arquillo, los encargos de la hermandad o quién es el responsable de los cambios en el rostro de la Virgen

Francisco Arquillo: «La hermandad nos pidió que le pusiéramos a la Macarena unas pestañas como las de 1978»

«La Virgen presentaba cambios formales y expresivos tras la actuación nocturna de dos personas»

Hermanos de la Macarena en el altar mayor de la basílica durante el cabildo
Hermanos de la Macarena en el altar mayor de la basílica durante el cabildo ABC
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

No son pocas las incógnitas o incongruencias que sobrevuelan aún sobre la intervención realizada a la Macarena el pasado mes de junio. Y eso que ya estamos a las puertas de la restauración de la Virgen de la Esperanza, que será retirada del ... culto este martes por la noche para someterse a un tratamiento de anoxia por Samitech supervisado por Pedro Manzano, el encargado de devolver a la imagen a su aspecto anterior. La entrevista concedida por Francisco Arquillo a este periódico, publicada el domingo, dio buena muestra de que los discursos de las distintas partes implicadas en el proceso no coinciden.

