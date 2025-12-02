Los diez retos de Fernando Fernández Cabezuelo como hermano mayor de la Macarena

Fernando Fernández Cabezuelo fue elegido el pasado domingo como hermano mayor de la Macarena con casi 2.300 votos en el cabildo de elecciones más multitudinario de la historia de la hermandad. El máximo dirigente macareno, una vez tome posesión, tiene por delante ... en los próximos cuatro años una serie de retos entre los propios desafíos actuales de la corporación de la Madrugada y las promesas que ha hecho a los hermanos durante la campaña electoral.

Restauración de Pedro Manzano El regreso de la Virgen

La vuelta al culto de la Virgen de la Esperanza tras la restauración de Pedro Manzano, que tendrá lugar en los próximos días, será competencia aún de la junta saliente, la de José Antonio Fernández Cabrero. Sin embargo, será tarea de Cabezuelo devolver la normalidad a la basílica tras meses de ausencia de la imagen, escuchar las opiniones de hermanos y devotos sobre el resultado de la intervención y facilitar, al menos durante estas primeras semanas, que todos ellos puedan acercarse a la Virgen y quedarse tranquilos porque ha vuelto a ser la de siempre.

Centenario del acto piadoso Besamanos en San Gil

Esa cercanía que tantos macarenos necesitan con su titular podrá experimentarse tanto en la basílica como en la parroquia de San Gil. Como aseguró el hermano mayor electo durante la campaña y al término de la noche electoral, la Virgen de la Esperanza permanecerá expuesta en besamanos en el templo donde recibió culto hasta 1936 con motivo del centenario de la primera celebración de este acto piadoso en diciembre de 1925. Tendrá lugar en las fechas habituales, en torno al día 18, por lo que será la primera prueba de fuego del mandato de Cabezuelo, que deberá hacer frente a las complicaciones logísticas, de accesibilidad y aforo que entraña la celebración de un evento multitudinario como el besamanos de la Macarena en un espacio como San Gil.

Tras las fracturas internas Recuperar la unidad de la hermandad

Uno de los grandes desafíos que tiene Cabezuelo para sus cuatro años de mandato es conseguir coser la hermandad de la Macarena durante ese periodo. La situación actual pudo comprobarse en las elecciones, con una división en varias corrientes bien diferenciadas, algo que se acentuó en junio con la crisis de Arquillo. Todo ello ha causado desconfianza, desilusión y dolor en muchos hermanos. La nueva junta deberá unirlos a todos en torno a los titulares y fomentar un clima de fraternidad, transparencia y estabilidad en el que todo el mundo tenga cabida.

Conservación de los titulares Evitar que se repita lo de junio

Ya con la Virgen de la Esperanza de vuelta, será tarea fundamental de la nueva junta de gobierno garantizar que la conservación de las tres imágenes titulares sea óptima y esté supervisada por los mejores profesionales para evitar repetir errores como el de la intervención de Arquillo en junio y para recuperar el prestigio perdido. En ese sentido, Cabezuelo garantizó que se realizará una revisión integral del Señor de la Sentencia y la Virgen del Rosario en las instalaciones del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). También aseguró la creación de una comisión permanente multidisciplinar que evalúe de forma periódica el estado de las tres imágenes titulares.

Proyectos de gran envergadura Recuperar la excelencia patrimonial

Uno de los caballos de batalla de la campaña fue el ámbito patrimonial después de un periodo en el que la hermandad de la Macarena no ha brillado especialmente en ese aspecto. Cabezuelo proyecta la realización de obras de gran envergadura, como una reproducción del actual palio de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, la recuperación del diseño original del manto de malla; una reinterpretación del manto bordado por Elisa Rivera en 1881, adaptándolo al camarín de la Virgen; o también la recuperación del diseño original de la saya 'del cajón' de 1864. Todo ello requerirá de un gran esfuerzo económico, de tiempo y de escoger las mejores manos.

La Macarena, en la mañana del Viernes Santo Manuel Olmedo

Más de 4.000 nazarenos Dar cabida a un cortejo cada vez mayor

La hermandad de la Macarena viene creciendo de forma sostenida tanto en hermanos como en nazarenos en los últimos años, con un incremento del 116% en treinta años que la ha convertido en la cofradía más numerosa a distancia de la siguiente. En sólo dos años, entre 2023 y 2025, los nazarenos han aumentado un 21%, por lo que cada año es mayor el esfuerzo por encontrar sitio para formar y sobre todo para que el extenso cortejo pueda avanzar sin provocar parones ni retrasos. La nueva junta tendrá que seguir buscando nuevas fórmulas para que los hermanos que salgan en la Madrugada no se asfixien.

A vueltas con el recorrido Volver a pasar por el Arco

La junta de Cabrero decidió abandonar el discurrir bajo el Arco de la Macarena al salir de la basílica enfilando directamente la Resolana con el objetivo de agilizar la salida de la cofradía hacia la carrera oficial. Cabezuelo prometió en campaña que, si salía elegido, retomaría el itinerario de ida tradicional por el Arco. Sobre si recuperar la calle Correduría o mantener la Alameda de Hércules, el nuevo equipo de gobierno valorará cuál de los dos espacios es más idóneo, manteniéndose con casi total seguridad para este primer año el discurrir por la Alameda.

Reuniones con otros hermanos mayores Arreglar la Madrugada

La Madrugada sigue sin encontrar la horma de su zapato en una situación cada vez más complicada debido al exponencial aumento de los cortejos de todas sus hermandades. Las medidas establecidas en los últimos años no han surtido el efecto deseado, ya que la jornada necesita una reforma más profunda. Cabezuelo deberá sumergirse junto al resto de hermanos mayores y el delegado de la jornada en conversaciones que busquen una solución real para la jornada, ya sea por medio del adelanto horario y el aumento de minutos o de cambios de orden e itinerarios.

Proyecto de asistencia social Misión en la zona norte

El gran proyecto en materia de caridad de Cabezuelo es 'La casa de la Esperanza', que incluye la presencia de grupos de voluntarios en todas las parroquias del distrito Macarena y la zona norte de la ciudad para cubrir sus necesidades. Dado que vivimos un tiempo de misiones, y como materialización de este proyecto de asistencia social que abarca una población tan extensa, la nueva junta de gobierno tendrá que plantear de qué manera podría visitar la Virgen de la Esperanza todas estas parroquias en misión evangelizadora en algún momento de los próximos cuatro años.

Aniversarios de relevancia Celebraciones de efemérides

El propio Cabezuelo señaló durante la campaña la existencia de una serie de efemérides durante los próximos cuatro años que quiere conmemorar de forma especial, programando actos y cultos. Además del centenario del besamanos de la Virgen, entre 2026 y 2028 se celebrará el cincuentenario de las tres cuadrillas de hermanos costaleros; junto al centenario fundacional de la banda del Carmen de Salteras y el cincuentenario tras la Macarena en 2028; el 125 aniversario de la concordia con el Gran Poder o las bodas de plata de la canonización de Santa Ángela de la Cruz, ambas ese mismo año.