Suscríbete a
+Pasión

cromos

El 19 de diciembre sale a la venta la nueva edición de Holycards

El nuevo álbum contará con casi 700 nuevos cromos

Holycards lanza una nueva edición de cromos
Holycards lanza una nueva edición de cromos abc

Pasión en Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este martes se ha dado a conocer la fecha de presentación y lanzamiento del nuevo coleccionable HolyCards de Sevilla, el álbum de la Semana Santa de nuestra ciudad que, año tras año, ha ido creciendo hasta superar los 25.000 ejemplares en su última ... edición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app