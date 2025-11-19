El 19 de diciembre sale a la venta la nueva edición de Holycards

Este martes se ha dado a conocer la fecha de presentación y lanzamiento del nuevo coleccionable HolyCards de Sevilla, el álbum de la Semana Santa de nuestra ciudad que, año tras año, ha ido creciendo hasta superar los 25.000 ejemplares en su última ... edición.

El álbum podrá adquirirse en los lugares habituales de venta —kioscos, papelerías y bazares— a partir del próximo viernes 19 de diciembre, justo antes de las fechas navideñas.

La nueva edición fue presentada hace unos días al Arzobispo Juan José Asenjo Saiz Meneses y cuenta con el beneplácito del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, así como con la colaboración de todas las hermandades de penitencia y vísperas de la ciudad.

Entre las novedades de este año destacan secciones dedicadas a los datos principales de las distintas hermandades, otra centrada en los azulejos más destacados de Sevilla relacionados con las imágenes titulares de las cofradías, así como apartados sobre besamanos y los Vía Crucis oficiales que organiza el Consejo de Hermandades cada primer lunes de Cuaresma.

Hitos

El coleccionable de la Semana Santa, en apenas dos años, se ha consolidado como álbum de referencia de temática cofrade a nivel nacional.

Para esta edición se han firmado 18 puntos de distribución diferentes, incluyendo todas las capitales andaluzas, además de ciudades como Salamanca, Toledo, Zamora o Zaragoza. La edición de 2026 contará con más de 255.000 álbumes y más de 140 millones de cromos.