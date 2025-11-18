Suscríbete a
elecciones

El 21 de diciembre serán las elecciones de San Gonzalo

Juan Ogazón y Gonzalo Pérez optarán a hermano mayor de la hermandad

El Señor del Soberano Poder de San Gonzalo el pasado Lunes Santo
El Señor del Soberano Poder de San Gonzalo el pasado Lunes Santo
M. J. R. Rechi

La junta de gobierno de San Gonzalo, reunida en cabildo de oficiales en la noche del 17 de noviembre, ha determinado finalmente que la fecha de celebración de las elecciones será el 21 de diciembre, justo antes de la Navidad.

Esta decisión se ... ha tomado para garantizar un proceso electoral completo y permitir que los hermanos puedan emitir su voto por correo. De haberse celebrado las elecciones el 30 de noviembre, como estaba previsto inicialmente, no habría sido posible llevar a cabo estos trámites.

