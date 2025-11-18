El 21 de diciembre serán las elecciones de San Gonzalo

La junta de gobierno de San Gonzalo, reunida en cabildo de oficiales en la noche del 17 de noviembre, ha determinado finalmente que la fecha de celebración de las elecciones será el 21 de diciembre, justo antes de la Navidad.

Esta decisión se ... ha tomado para garantizar un proceso electoral completo y permitir que los hermanos puedan emitir su voto por correo. De haberse celebrado las elecciones el 30 de noviembre, como estaba previsto inicialmente, no habría sido posible llevar a cabo estos trámites.

Por tanto, el domingo 21 de diciembre es la fecha en la que los hermanos elegirán a la nueva junta de gobierno de la hermandad de San Gonzalo, unos comicios que contará con las dos candidaturas previstas desde un principio: la del actual mayordomo, Juan Ogazón Montes, y la del promotor sacramental, Gonzalo Pérez Oliver. Ese día se pondrá punto y final a unos meses convulsos en San Gonzalo, que no atraviesa su mejor momento. La hermandad vive una etapa delicada en la que se han producido tensiones internas y decisiones controvertidas que han marcado su día a día.

